"Голос країни-12": Потап расскажет, когда его дуэт с женой вернется на сцену

В свою очередь Оля Полякова вспомнит, как в церкви пела.

Уже в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 покажут новый эпизод главного музыкального шоу "Голос країни", посвященный любви.

Зрителей ожидает первое в истории украинского "Голоса страны" предложение руки и сердца от участника "слепых прослушиваний" и самые романтические песни о любви.

Воскресным вечером на сцену выйдет 42-летний Дмитрий Цымбал – солист легендарного хора Веревки. В юношестве Дмитрий мечтал стать известным эстрадным артистом, но строгие реалии шоу-бизнеса того времени не дали ему осуществить мечту. Сейчас певец считает, что настало то время, когда твой возраст или социальный статус не имеет значения, важно только пение, поэтому пришел на проект, чтобы стать известным на всю Украину. В составе хора Дмитрий стал участником исторических событий: вместе с коллективом он выступал на НСК "Олимпийский" перед началом матча Украина – Португалия в отборе чемпионата Евро-2020, где наша сборная одержала победу. Именно это событие до сих пор вызывает мурашки и чувство незаурядной гордости за страну. Певец исполнит песню Alessandro Safina "Luna Tu".

Дмитрий Цымбал / пресс-служба канала "1+1"

Сможет ли певец развернуть кресла звездных наставников, смотрите уже в воскресенье.

Выйдет на сцену и 16-летняя Диана Матвийчук. Девушка поет в церковном хоре с самого детства и мечтает стать первой в Украине певицей в жанре госпел. Вокалистка споет трек под названием "Там куди я йду" и вдохновит тренеров на откровенные рассказы о своем прошлом. Так, звездная наставница шоу Оля Полякова шокирует коллег признанием: "Когда мне было 16 лет, я пела в церкви. Я тогда была студенткой музыкального училища, и мы всем потоком ходили и пели либо утреннюю, либо вечернюю службу", — поделилась Оля Полякова.

Диана Матвийчук / пресс-служба канала "1+1"

Что случилось, когда певица впервые пришла петь в храм и сколько длилась ее вокальная практика, смотрите в выпуске.

К тому же еще один звездный наставник расскажет, что также имел опыт работы в церкви.

"Мы с первым гитаристом группы "Океан Эльзы" Павлом Гудимовым помогали на одной церковной службе, где я играл на органе", – рассказал Святослав Вакарчук.

Алина Лаврова с мужем Юрием / пресс-служба канала "1+1"

Запоет на сцене "Голосу країни" и 30-летняя Алина Лаврова. Женщина исполнит хит румынской певицы Minelli под названием RamPamPam под игру на гитаре своего мужа Юрия. Сама Алина говорит, что сначала не рассматривала своего будущего мужа как спутника жизни, ведь ее смущала разница в росте. Алина выше своего мужа почти на 20 сантиметров, однако через два года дружбы отношения переросли в любовь. Впоследствии артисты переехали в Китай, где создали свою группу. Достигнув успеха, супруги остались в Китае на семь лет. В прошлом году Алина с Юрием вернулись к родителям в Киев и остались здесь из-за пандемии. Им пришлось начинать все с нуля.

Алина Лаврова с мужем / пресс-служба канала "1+1"

Сможет ли семейная пара развернуть кресла звездных тренеров, смотрите уже в воскресенье.

Из-за кого Оля Полякова и DOROFEEVA начнут настоящую борьбу, и кто из участников сделает предложение прямо на сцене, станет известно уже в скором времени. Также в четвертом эпизоде "Голосу країни" телезрителей ждет признание Потапа, который расскажет, почему дуэт "Потап и Настя" поставили на паузу и когда они вернутся на сцену.

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