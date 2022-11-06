"Голос країни-12": рокер из Херсона посвятил свое выступление родным, оставшимся в оккупированном городе

В первом эпизоде "Нокаутов" на "Голосі країни-12" харизматичный рокер из Херсона Глеб Пархоменко посвятил свое выступление родным, оставшимся в оккупированном городе.

Парень рассказал, что 24 февраля должен был ехать домой в Херсон, однако все планы испортил наступление российской армии на территории Украины.

"Мои родные провели во временной оккупации целых пять месяцев, но к счастью, им удалось выбраться из Херсона. Пока там остается моя бабушка, дядя и много друзей. С каждым днем с ними становится все сложнее выходить на связь. Сейчас почти каждый день я выхожу на улицы Киева и даю уличные концерты, чтобы собирать деньги на ВСУ", — поделился Глеб.

Глеб Пархоменко

На этот раз юноша исполнил песню Sam Brown "Stop" в необычной рок-версии. Это выступление участник команды Нади Дорофеевой посвятил своим близким и всем украинцам, которые находятся под оккупацией.

"Свое выступление я хотел бы посвятить родственникам, друзьям и всем людям, пережившим ужасы временной оккупации. Я верю, что однажды мы все встретимся в украинском Херсоне, чтобы отпраздновать победу Украины", — говорит Глеб.

Исполнение певца удивило судей, впрочем, Надя Дорофеева решила не отдавать город на стульях рокеру. К счастью для Глеба, команда "Второго шанса", Андрей Мацола и Александра Зарцицкая, нажали кнопку и вернули вокалиста в шоу.

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