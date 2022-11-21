"Голос країни-12": самые яркие выступления победительницы Марии Квитки на проекте

Артистка еще во время слепых прослушиваний покорила тренеров и зрителей своим народным голосом.

Вчера на канале ТЕТ отгремел грандиозный патриотический финал вокального шоу "Голос країни-12", победительницей которого стала Мария Квитка.

Исполнительница просто ошеломила своим мощным народным голосом и покорила тренеров и зрителей. Именно Мария Квитка из команды "Второго шанса" народных тренеров Андрея Мацолы и Александры Зарицкой сумела получить наибольшее количество голосов и стала победительницей 12 сезона шоу.

Впрочем, этой победы могло бы и не быть. Мария едва не покинула шоу еще на "нокаутах", когда ее звездная наставница Оля Полякова отдала предпочтение другой участнице. Квитку спасла команда "Второго шанса" и не ошиблась.

Мария Квитка, Александра Зарицкая, Андрей Мацола / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Фольклористка родом из Черкасской области на "слепые прослушивания" пришла с народной песней "Ой летів сизий голубочок". Исполнительница просто ошеломила тренеров мощным народным голосом. У Нади Дорофеевой даже начали мурашки бегать по коже. На "слепых прослушиваниях" Мария развернула два кресла. Девушка выбрала команду Оли Поляковой.

В следующем этапе "вокальных боев" Квитка выступила в паре с украинским защитником, киборгом Ярославом Гавянцем. Мария не изменила своему стилю и вместе с военным спела народную песню "Ой, у вишневому саду". Тогда вокалистка продолжила свое участие в шоу, ведь звездная тренер Оля Полякова предпочла именно ее.

В "нокаутах" Мария уже решила поэкспериментировать. Девушка выбрала рок-песню группы The Cranberries – Zombie. Впрочем, с композицией Квитка ошиблась. Несмотря на то, что артистка ее удачно исполнила, тренер отметила, что ей лучше было бы выбрать народную песню. Потому Оля попрощалась с Марией. Но Квитка не пошла домой. Потенциал участницы рассмотрели народные тренеры Андрей Мацола и Александра Зарицкая и дали вокалистке второй шанс.

Впоследствии Мария стала одной из суперфиналисток от команды "Второго шанса". На первом этапе финала девушка не стала экспериментировать и мощно исполнила этническую композицию "ДахаБраха" – " Птаха ". Вокалистка своим народным голосом просто довела до мурашек. В общем, Мария попала во второй этап финала шоу.

Во втором этапе Мария выбрала тоже народную композицию "Реве та стогне ". Исполнительница решила спеть строчки легендарного поэта Тараса Шевченко, ведь считает его своим "отцом". И у Марии есть татуировка с изображением его портрета на руке. С выбором песни Квитка не ошиблись. Зрители отдали ей наибольшее количество голосов и именно она стала победительницей 12 сезона проекта.

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