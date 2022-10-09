"Голос країни-12": Солистка группы Go_A устроила сюрприз для одной из участниц

В шестом эфире "Голосу країни-12" зрители продолжают знакомиться с новыми участниками, прошедшими "Слепые прослушивания" до начала полномасштабной войны.

Так, покорить судей пришла 23-летняя Наталья Бурык из города Лебедин Сумской области. Девушка ошеломила судей своим исполнением кавера на песню "SHUM" группы Go_A, с которой они выступали на "Евровидении-2021".

Однако после выступления Наталью и всех присутствующих ждал настоящий сюрприз – на сцене появилась солистка украинской группы Екатерина Павленко. Певица спела вместе с участницей и пожелала ей всегда выбирать сердце.

Солистка группы Go_A спела с участницей

Прислушавшись к совету, Наталья решила присоединиться к команде Потапа.

Напомним, что в шестом эфире "Голосу країни-12" участники поделились своими историями войны. Так, участница из команды Оля Поляковой Сабина Сафарли вспомнила, как вместе с детьми стала помогать армии в Запорожье.

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