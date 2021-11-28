"Голос країни -12": стали известны имена новых тренеров вокального шоу

О дате премьеры сезона станет известно скоро.
Вскоре на телеканале 1+1 состоится премьера 12 сезона самого масштабного музыкального проекта " Голос країни".
Сегодня стали известны имена обновленного состава тренеров проекта. Звездные наставники появились на главном паркете страны в грандиозном финале "Танцев со звездами". Ими стали топовые украинские звезды: самый авторитетный украинский продюсер Потап, певица и поп-королева Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло, и диджитал-сенсация DOROFEEVA. Четвертым тренером стал рок-легенда, солист группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.
"Не ждали? А я уже здесь. Встретимся в новом сезоне "Голосу країни", — сказал Вакарчук.
Новый сезон "Голосу країни" пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна". Создатели шоу будут искать настоящий голос нации, тех людей, которые живут рядом с нами и о таланте которых должен узнать вся страна. Кроме того, в сезоне примут участие самобытные группы и дуэты.
Впервые в роли тренера на главной сцене страны появится поп-королева украинского шоу-бизнеса Оля Полякова. Она собирает стадионы по всей Украине и знает, что такое настоящая любовь поклонников и как ее получить. Оля Полякова – певица с невероятным голосом в четыре октавы, настоящая self-made woman, которая благодаря собственным усилиям достигла звездных высот. Харизма, чувство юмора, открытость, упорство и любовь к своему делу – все это о ней. Отчаянная суперзвезда, которая не любит проигрывать и сделает все, чтобы найти разноплановых вокалистов с мощными голосами и победить.
"Голос країни" - это не просто шоу и конкурс. Это целая вселенная, в которой зажигаются звезды. Это невероятная эмоция, вызов, соперничество, триумф одних и поражение других, открытая борьба талантов, где все по-честному и по-настоящему. И мне всегда хотелось стать частью этого. Это то, чего так не хватало в моей юности и моем творческом пути. Поэтому в некотором смысле я выступаю не только как тренер, но и как участник. Поэтому все силы, опыт, знания я направлю на победу своей команды", — рассказала Оля Полякова.
После пятилетнего перерыва возвращается в состав звездных наставников лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук — музыкант, рок-легенда и создатель музыкальных исповедей, которые становятся саундтреками жизни каждого из нас. Именно "Океан Ельзи" является единственной украинской группой, которая уже в 2022 году в четвертый раз соберет стадион "Олимпийский". Святослав — двукратный тренер-победитель "Голосу країни", а в новом сезоне будет искать искренние и настоящие голоса.
"Моя задача – чтобы этот сезон был максимально искренним и настоящим. И люди, у которых есть настоящий талант к музыке и к тому, чтобы вдохновлять других людей, получили свой шанс, а я мог им максимально помочь. Украинский народ невероятно талантлив, и я хочу, чтобы украиноязычной, качественной музыки стало еще больше. Я делал это на протяжении всей своей музыкальной деятельности до этого и буду продолжать и дальше, в частности, в "Голосі країни", — прокомментировал Святослав Вакарчук.
Диджитал-сенсация DOROFEEVA, попав впервые в тренеры взрослого "Голосу країни", сразу одержала победу с Сергеем Лазановским. Ее песни возглавляют главные чарты и набирают рекордные прослушивания на цифровых площадках, покоряют всю страну и звучат даже в Корее. Певица, автор песен, звезда соцсетей, фэшн-инфлюенсер, "идол" современного поколения и квинтэссенция всего инновационного — DOROFEEVA будет искать современных, актуальных и модных исполнителей, тех, с которыми она сможет победить во второй раз.
"Я очень жду нового сезона "Голосу країни". Прошлый запомнится мне навсегда, ведь участник моей команды стал победителем. За этот год, который стал и моим первым сольным годом, я еще больше открыла себя новому, поэтому и от сезона жду новых впечатлений. В своей команде жду новаторов, смелых, ярких и дерзких артистов, желающих менять мир и создавать что-то инновационное", — отметила DOROFEEVA.
Приятной неожиданностью для зрителей стал сенсационный возврат в красное кресло хитмейкера и продюсера международного уровня Потапа. Он работает на лучших студиях планеты с известными продюсерами, его песни звучат по всему миру и занимают вершины хит-парадов. Он — автор хитов, которые чаще всего проигрывали радиостанции последние пять лет, и первый украинский автор, песня которого вошла в мировой чарт Billboard TOP 25. Он будет искать необработанные вокальные бриллианты.
"Я – настоящий мастер по созданию дуэтов: "Потап и Настя" и "Время и Стекло" навсегда оставили след в современной музыке. И в этом сезоне я настроен искать таланты, которые смогут стать новыми героями современности. Мне бы хотелось, чтобы в этом сезоне участник из моей команды достиг максимума", — прокомментировал Потап.
В двенадцатом сезоне "Голосу країни" зрители увидят невероятных вокалистов из разных уголков Украины и мира, настоящих самородков и сокровищ нации, которые будут удивлять собственным видением музыки, мощным вокалом и невероятными тембрами. На сцене "Голосу країни" будут звучать украинские и мировые хиты, знакомые каждому из нас.
По словам продюсеров, в этом году заявки подало вдвое больше вокалистов, чем в прошлом. Кроме традиционного онлайн-кастинга телеканал 1+1 запустил кампанию под названием "Агенты голоса", благодаря которой каждый из телезрителей мог почувствовать себя продюсером, отправив в соцсети телеканала 1+1 видеозапись и контакты своего талантливого друга или близкого человека, где он поет, и менеджеры проекта свяжутся с ним.
О дате премьеры сезона станет известно скоро.
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