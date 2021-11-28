"Голос країни -12": стали известны имена новых тренеров вокального шоу

О дате премьеры сезона станет известно скоро.

Вскоре на телеканале 1+1 состоится премьера 12 сезона самого масштабного музыкального проекта " Голос країни".

Сегодня стали известны имена обновленного состава тренеров проекта. Звездные наставники появились на главном паркете страны в грандиозном финале "Танцев со звездами". Ими стали топовые украинские звезды: самый авторитетный украинский продюсер Потап, певица и поп-королева Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло, и диджитал-сенсация DOROFEEVA. Четвертым тренером стал рок-легенда, солист группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Не ждали? А я уже здесь. Встретимся в новом сезоне "Голосу країни", — сказал Вакарчук.

Новый сезон "Голосу країни" пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна". Создатели шоу будут искать настоящий голос нации, тех людей, которые живут рядом с нами и о таланте которых должен узнать вся страна. Кроме того, в сезоне примут участие самобытные группы и дуэты.

Впервые в роли тренера на главной сцене страны появится поп-королева украинского шоу-бизнеса Оля Полякова. Она собирает стадионы по всей Украине и знает, что такое настоящая любовь поклонников и как ее получить. Оля Полякова – певица с невероятным голосом в четыре октавы, настоящая self-made woman, которая благодаря собственным усилиям достигла звездных высот. Харизма, чувство юмора, открытость, упорство и любовь к своему делу – все это о ней. Отчаянная суперзвезда, которая не любит проигрывать и сделает все, чтобы найти разноплановых вокалистов с мощными голосами и победить.

Оля Полякова

"Голос країни" - это не просто шоу и конкурс. Это целая вселенная, в которой зажигаются звезды. Это невероятная эмоция, вызов, соперничество, триумф одних и поражение других, открытая борьба талантов, где все по-честному и по-настоящему. И мне всегда хотелось стать частью этого. Это то, чего так не хватало в моей юности и моем творческом пути. Поэтому в некотором смысле я выступаю не только как тренер, но и как участник. Поэтому все силы, опыт, знания я направлю на победу своей команды", — рассказала Оля Полякова.

После пятилетнего перерыва возвращается в состав звездных наставников лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук — музыкант, рок-легенда и создатель музыкальных исповедей, которые становятся саундтреками жизни каждого из нас. Именно "Океан Ельзи" является единственной украинской группой, которая уже в 2022 году в четвертый раз соберет стадион "Олимпийский". Святослав — двукратный тренер-победитель "Голосу країни", а в новом сезоне будет искать искренние и настоящие голоса.

Святослав Вакарчук

"Моя задача – чтобы этот сезон был максимально искренним и настоящим. И люди, у которых есть настоящий талант к музыке и к тому, чтобы вдохновлять других людей, получили свой шанс, а я мог им максимально помочь. Украинский народ невероятно талантлив, и я хочу, чтобы украиноязычной, качественной музыки стало еще больше. Я делал это на протяжении всей своей музыкальной деятельности до этого и буду продолжать и дальше, в частности, в "Голосі країни", — прокомментировал Святослав Вакарчук.

Диджитал-сенсация DOROFEEVA, попав впервые в тренеры взрослого "Голосу країни", сразу одержала победу с Сергеем Лазановским. Ее песни возглавляют главные чарты и набирают рекордные прослушивания на цифровых площадках, покоряют всю страну и звучат даже в Корее. Певица, автор песен, звезда соцсетей, фэшн-инфлюенсер, "идол" современного поколения и квинтэссенция всего инновационного — DOROFEEVA будет искать современных, актуальных и модных исполнителей, тех, с которыми она сможет победить во второй раз.

Надя Дорофеева

"Я очень жду нового сезона "Голосу країни". Прошлый запомнится мне навсегда, ведь участник моей команды стал победителем. За этот год, который стал и моим первым сольным годом, я еще больше открыла себя новому, поэтому и от сезона жду новых впечатлений. В своей команде жду новаторов, смелых, ярких и дерзких артистов, желающих менять мир и создавать что-то инновационное", — отметила DOROFEEVA.

Приятной неожиданностью для зрителей стал сенсационный возврат в красное кресло хитмейкера и продюсера международного уровня Потапа. Он работает на лучших студиях планеты с известными продюсерами, его песни звучат по всему миру и занимают вершины хит-парадов. Он — автор хитов, которые чаще всего проигрывали радиостанции последние пять лет, и первый украинский автор, песня которого вошла в мировой чарт Billboard TOP 25. Он будет искать необработанные вокальные бриллианты.

Потап

"Я – настоящий мастер по созданию дуэтов: "Потап и Настя" и "Время и Стекло" навсегда оставили след в современной музыке. И в этом сезоне я настроен искать таланты, которые смогут стать новыми героями современности. Мне бы хотелось, чтобы в этом сезоне участник из моей команды достиг максимума", — прокомментировал Потап.

В двенадцатом сезоне "Голосу країни" зрители увидят невероятных вокалистов из разных уголков Украины и мира, настоящих самородков и сокровищ нации, которые будут удивлять собственным видением музыки, мощным вокалом и невероятными тембрами. На сцене "Голосу країни" будут звучать украинские и мировые хиты, знакомые каждому из нас.

По словам продюсеров, в этом году заявки подало вдвое больше вокалистов, чем в прошлом. Кроме традиционного онлайн-кастинга телеканал 1+1 запустил кампанию под названием "Агенты голоса", благодаря которой каждый из телезрителей мог почувствовать себя продюсером, отправив в соцсети телеканала 1+1 видеозапись и контакты своего талантливого друга или близкого человека, где он поет, и менеджеры проекта свяжутся с ним.

О дате премьеры сезона станет известно скоро.

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