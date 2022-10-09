"Голос країни-12": сын пастора рассказал, как в собственном доме и церкви поселил сотни беженцев

26-летний Назар Ильчишен из Хмельницкой области во время войны в Украине стал не только певцом, но и волонтером.

В шестом эфире "Голосу країни-12" парень из семьи пастора, Назар Ильчишен, рассказал, как вместе с семьей принимал в своем доме и отцовской церкви беженцев из других регионов Украины.

"Мы помогали, предоставляли убежище у себя, у родных, знакомых. Также церковь наша не оставалась в стороне, потому что это место любви, божьей поддержки и заботы. Бывали ночи, когда мы принимали до 250 человек", — рассказал Назар.

На вокальное шоу парень пришел для того, чтобы реализовать свою мечту о большой сцене. Он спел хит Save your tears, чем приятно удивил сразу четырех судей.

Окончательный выбор тренера он сделал, когда спел вместе со Святославом Вакарчуком собственную песню. Теперь Назар будет в команде лидера "Океана Эльзы".

Напомним, другая участница рассказала, как осталась в Запорожье с двумя сыновьями, чтобы помогать защищать город от российских оккупантов.

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