"Голос країни-12": талантливые сестры удивили джазовой версией хита "Гуси"

Девушки развернули все тренерские кресла.

На канале 1+1 в самом разгаре первый эпизод шоу "Голос країни-12".

Вслед за киборгом посетила вокальное шоу Инесса Грицаенко. Девушка много лет поет и уже не в первый раз штурмует вокальную сцену.

В Киев она переехала в 14 лет и начала выступать в разных клубах, чтобы заработать на жизнь. Впрочем, Грицаенко всегда мечтала о самой большой музыкальной сцене страны. На "Голосі країни" девушка подарила неожиданное джазовое звучание одному из самых популярных хитов прошлого года — "Гуси". Интересно, что ее сестра Алина аккомпанировала певице на саксофоне. Результат приятно удивил всех.

Тренеры оценили выступление талантливых сестер и все развернули свои кресла.

"Это была невероятная интерпретация песни "Гуси". В таком варианте еще никогда не слышали, хотя уже много каверов на эту песню есть", — отметила Дорофеева.

Со своей стороны Святослав Вакарчук заявил, что эта версия превзошла оригинал.

А выбрали они наставницей DOROFEEVA. Вместе с Надеждой сестры исполнили хит звезды gorit.

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