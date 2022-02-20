"Голос країни-12": Тина Кароль шокировала появлением на сцене и довела Потапа до слез

Артистка поддержала участницу.

В шоу "Голос країни" продемонстрировала свой талант автор песен и исполнительница Екатерина Офлиян.

Несколько лет назад девушка переехала в Киев. Чтобы заработать на жизнь, она подрабатывала написанием рекламных джинглов для радио и ей это удавалось. Впоследствии она почувствовала в себе силы до написания песен. Первые свои работы она самостоятельно присылала украинским артистам и наконец-то ее заметили. Теперь ее треки поют популярные артисты, такие как KAZKA, Тина Кароль ALEKSSEV и другие, а трек ее авторства звучит в сериале "Моя улюблена Страшко". Девушка пришла на проект, чтобы наконец-то выйти из тени артистов и доказать себе, что она стоит быть услышанной.

На сцене "Голосу країни" 32-летняя Екатерина исполнила свой авторский трек "Найти своих", который написала для Тины Кароль.

Но к Офлиян не вернулся ни один из тренеров. Тем временем на сцену неожиданно вышла сама Тина Кароль. Это была первая встреча певицы и автора, поскольку до этого Екатерина и Тина общались только в Сети.

Они вместе спели "Найти своих" и растрогали зрителей и тренеров. В частности, Потап не сумел сдержать слез.

скриншот с видео

А вот Святослав Вакарчук, ошеломленный талантом Екатерины, выразил свое восхищение и желание помочь ей в развитии карьеры.

"Человек, который пишет такие песни, в принципе, уже многое достиг. Если бы мне сказали, что можно только одно – писать песни или стоять на сцене, я бы не задумываясь выбрал первое. У вас есть такой дар, с которым уже нужно идти далее. А если вы хотите стоять на сцене – точно будете! Я вам это обещаю", – отметил Вакарчук.

Впрочем, на этом участие Кати в шоу не завершилось. Ее выбрали Андрей Мацола и Александра Зарицкая в команду "Другого шансу".

"Катя – невероятный человек. Она написала песни не только для Тины. Она очень скромная. Она написала огромное количество песен для группы KAZKA и многих других. Просто погуглите, вы будете шокированы. Она невероятно талантлива, роскошные песни поет. Я ее знаю еще с Харькова и была ее фанаткой. Мы ее не отпустим", – поделилась Зарицкая.

Посмотреть полные выпуски "Голосу країни" вы можете на 1+1 video.

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