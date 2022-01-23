"Голос країни-12": в шоу появился "Другий шанс" для участников и еще одно тренерское кресло

В этом году в проекте есть изменения.

На телеканале 1+1 продолжается премьера 12 сезона главного вокального шоу "Голос країни", на сцену которого мечтают попасть вокалисты со всего мира.

Тренерами 12 сезона стали главные украинские суперзвезды: авторитетнейший украинский продюсер Потап, digital-сенсация DOROFEEVA, рок-легенда, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и поп-королева Оля Полякова, которая впервые села в красное кресло.

И только что в прямом эфире проекта стало известно, что у "Голосі країни" появилось пятое тренерское двойное кресло, которое заняла команда "Другого шансу" – народный тренер Андрей Мацола и артистка Александра Зарицкая, она же KAZKA.

Александра Зарицкая и Андрей Мацола / пресслужба каналу "1+1"

Спецпроект "Другий шанс" – нововведение сезона – стал настоящим сюрпризом для участников и зрителей. Его тренеры могут дать шанс продолжить участие в "Голосі країни" тем участникам, к которым не вернулись тренеры на главной сцене, или тем, кто прекратит борьбу на следующих этапах шоу. В каждом эпизоде "слепых прослушиваний" Андрей Мацола и Александра Зарицкая смогут спасти от вылета 2-х участников, нажав красную кнопку после выступления вокалиста на сцене. В прямых эфирах участники команды "Другого шансу" будут бороться за победу в "Голосі країни" вместе с финалистами команд других тренеров.

Александра Зарицкая и Андрей Мацола / пресслужба каналу "1+1"

Первым участником команды "Другий шанс" стал Михаил Николаенко — 21-летний детский учитель музыки из Днепра, который в первом эпизоде "слепых прослушиваний" спел композицию "Дівчина з іншого життя" группы "Океан Эльзы", но не смог развернуть кресла тренеров. Для наставников смена правил и появление музыкальных ангелов-хранителей участников стало полным сюрпризом. "Вам не кажется, что немного пошатнулись под нами кресла? Но мне нравятся эти новые правила", – сказал Потап. "Каждый должен иметь в жизни второй шанс", – отметила Полякова. А вот DOROFEEVA предположила, что участники команды "Другий шанс" могут даже победить: "Если они победят, это будет очень интересно".

Андрей Мацола – украинский предприниматель и меценат. Стал народным тренером "Голосу країни-12", так как знает, как самостоятельно пройти путь к успеху с самого начала и до вершины. Видит своей миссией в проекте помощь молодым талантам на пути к осуществлению их мечты. Хочет собрать крутую команду и мотивировать участников собственным примером успеха, раскрыть их талант и себя не просто вокально, но и как личность.

"Команда 1+1 умеет удивлять, и предложение стать народным тренером "Голосу країни" было для меня полной неожиданностью, – говорит Андрей Мацола. – Я не певец, не музыкант и не специалист в этой области, и в процессе обсуждения пришло понимание предлагаемой концепции: народный тренер "Голосу" не оценивает, а спасает. Он дает второй шанс. Для меня это новый вызов и большая ответственность, ведь по факту народный тренер представляет украинских телезрителей, которые так же оценивают участников сердцем".

Александра Зарицкая и Андрей Мацола / пресслужба каналу "1+1"

Александра Зарицкая – первая тренер "Голосу країни", которая начинала свой творческий путь со сцены проекта как участница. Певица участвовала в шоу в 2014 году, но не прошла "Нокауты". Александра отмечает, что всегда верила в свою мечту, и эта вера помогала ей работать над собой и добиваться результатов. Сейчас группа KAZKA, солисткой которой является Александра, стала любимой группой не только украинцев, но и имеет поклонников из разных уголков мира. KAZKA – первая украинская группа, попавшая во всемирный чарт Shazam и ставшая рекордсменом среди украинских артистов в YouTube.

"Я безгранично рада присоединиться к "Голосу країни" и стать тренером команды "Другий шанс". Это невероятная ответственность для меня, ведь когда-то я тоже стояла на сцене этого шоу как участница и знаю, какие эмоции испытываешь в этот момент. У меня в свое время не было второго шанса, и это круто, что сейчас появилась возможность дать его тем, кто по нашему мнению выглядит целостно, подготовлен и достоин быть в проекте. Все решения с Андреем будем принимать сообща, как одна команда", — прокомментировала Александра Зарицкая .

Александра Зарицкая и Андрей Мацола / пресслужба каналу "1+1"

Digital-версия спецпроекта "Другий шанс" с визитками, репетициями и выступлениями певцов будет выходить на YouTube-канале "Голосу країни" каждый четверг. Увидеть фрагменты работы пятого тренера с командой и комментарии наставников можно будет и в эфире телеканала 1+1.

Напомним, двенадцатый сезон шоу проходит под лозунгом "Так звучит твоя страна". Зрителей ожидают невероятные вокалисты из разных уголков Украины и мира, настоящие самородки, которые будут удивлять собственным видением музыки, мощным вокалом и невероятными тембрами. На сцене "Голосу" будут раздаваться украинские и мировые хиты, знакомые каждому из нас.

Ведущими проекта уже традиционно стали Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

По результатам 2021 года, проекты Big Entertainment Shows телеканала 1+1 вошли в Топ-5 самых рейтинговых развлекательных талант-шоу года по основной аудитории 18-54 (50+). Проект "Танцы со звездами" вошел в ТОП-3 рейтинговых шоу страны с рейтингом 3,7% и долей 15% по аудитории 18-54 (50+). А "Голос країни" занял 4 строчку в ТОПе с рейтингом 4,1% и долей 14,4% по аудитории 18-54 (50+). Кроме того, в 2021 году телеканал 1+1 стал лидером прайм-тайма с долей 10,3% по коммерческой аудитории 18-54 (50+).

Смотрите шоу "Голос країни" по воскресеньям в 21:00 на телеканале 1+1.

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