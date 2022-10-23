"Голос країни-12": участница со слезами на глазах рассказала о жизни мамы и брата в Славянске

Участница "Голосу страны-12" Тина Колодий поделилась своей историей войны со зрителями.

Девушка родом из Славянска, который сегодня почти каждый день страдает от вражеского огня. Семья Тины – мама, братик и домашние любимцы – тоже не смогли покинуть город.

"К сожалению, сейчас моя мама, брат, 7 собак и котик находятся в Славянске под обстрелами, без света, газа, воды, ведь они не могут уехать", — рассказала вокалистка.

По словам Тины, каждый раз, когда она пытается дозвониться родным, сердце замирает, ведь девушка боится не услышать знакомый голос на том конце трубки.

"Каждый день я звоню маме, и когда она не берет трубку, моя жизнь на время останавливается. Я всегда говорю ей: где бы ты ни была, бери с собой телефон. Подумай обо мне, мне нужно услышать тебя", — поделилась участница. .

При участии в шоу Тина хорошо подружилась со своей конкуренткой на "вокальных боях" Анной Киндзерской. Во время войны девушки пытались поддерживать друг друга и помогали.

"25 февраля мне позвонил брат Ани Киндзерской. На тот момент я была на вокзале и пыталась попасть в эвакуационный поезд, но мне не удалось. Они помогли мне выехать в безопасное место. Я мечтаю, чтобы моя страна поскорее стала свободной, чтобы ни одна нечисть больше никогда даже не подумала лезть на нашу землю», – поделилась Тина.

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