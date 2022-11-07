"Голос країни-12": участница заставила зал аплодировать стоя после мощного исполнения стихотворения Шевченко

В эфире "Нокаутов" Анна Киндзерская ошеломила своим исполнением строк Тараса Шевченко "Думи мої".

Стихотворение легендарного украинского поэта превратилось в мощную музыкальную композицию. Оказалось, что девушка самостоятельно создавала новое звучание для известных строчек.

"Думи мої" – это очень символическая для страны песня. Уже во время съемок "Нокаутов" ситуация в стране была очень напряженной, сейчас эта песня стала еще более актуальной", — рассказала девушка в своем видеообращении.

После такого эмоционального выступления Анны зал аплодировал ей стоя, а звездный тренер Святослав Вакарчук без раздумий усадил участницу на первое кресло в своей команде.

Напомним, что во время первого эпизода "Нокаутов" участник с изъянами слуха, Михаил Царь, довел до слез своей трогательной историей о потере дедушки, которому посвятил свое выступление.

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