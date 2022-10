"Голос країни-12": участницы шоу трогательно спели для украинцев, которым пришлось покинуть дома

На сцене "Голосу країни-12" в дуэте спели подопечные тренера Нади Дорофеевой — Оксана Позывай и Мария Сур.

Вокалистки решили свое эмоциональное выступление посвятить украинцам, вынужденным покинуть свои дома из-за войны. В частности, такая участь постигла и маму Оксаны Позывай, которой пришлось бежать из Харькова, ведь город постоянно обстреливали россияне.

Оксана Позывай

"Скольким пришлось поехать на чужбину, чтобы строить новую жизнь, или ждать, когда можно будет вернуться. Так пришлось моей маме покидать родной Харьков. Это сложно быть на чужбине, когда ты это не выбирал, а тебе просто так пришлось. Сейчас мы с Машей будем в дуэте петь очень красивую, но эмоционально сложную песню. Там есть фраза "go easy on me", что в переводе - "будь легче со мной". Мы бы с Машей хотели эту песню посвятить всем тем людям, которым пришлось покинуть свои дома.", – поделилась Оксана.

В дуэте Оксана и Мария эмоционально спели композицию британской певицы Адель – Easy on Me. Тренеру Наде Дорофеевой было сложно выбрать, с кем же она будет дальше работать в шоу, ведь обе девушки продемонстрировали мощные вокальные умения. Впрочем, Надя отдала предпочтение Оксане Позывай.

Однако и Мария Сур не покинула шоу. Забрать участницу в свою команду захотели сразу два тренера – Оля Полякова и Потап. Потому Марии пришлось выбирать, с кем продолжать участие в проекте. Девушка пошла в команду Поляковой.

