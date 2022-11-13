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"Голос країни-12": участник из Казахстана мощно перепел песню Джамалы

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
711
Время на прочтение
2 мин
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"Голос країни-12": участник из Казахстана мощно перепел песню Джамалы

Жубан Ерназар

Участник посвятил композицию украинцам, которые потеряли свой дом из-за войны.

На сцене "Голосу країни-12" своими вокальными способностями удивлял зрителей и звездных наставников житель Казахстана Жубан Ерназар.

Участник для "Нокаутов" выбрал хит украинской певицы Джамалы — "1944". Именно с этой композицией артистка завоевала первое место на международном песенном конкурсе "Евровидение-2016".

Ерназар хотел поддержать украинцев, которые героически защищают страну от российских оккупантов, и посвятить им песню.

Жубан Ерназар / ©
Жубан Ерназар

"Сегодня я спою очень знаковую песню украинской певицы Джамалы, которая известна в Украине, в Казахстане и во всей Европе. Это очень важная песня для крымских татар, которые в результате депортации нашли свое убежище в том числе и в Казахстане. Для меня честь спеть эту песню на "Голосі країни", и я бы хотел посвятить ее всем людям, которые из-за войны потеряли свой дом. Хочу еще раз поддержать украинцев и пожелать им мирного неба над головой", — отметил Ерназар.

Звездные тренеры были просто ошеломлены исполнением песни. Наставники были убеждены, что Ерназар достоин первого кресла. Потап внимательно выслушал комментарии своих коллег. Тренер посадил Ерназара на второе кресло.

Потап / ©
Потап

"Благодарю тебя за эту прекрасную песню, за это исполнение. Прекрасно спел. Учитывая все профессиональные комментарии своих коллег, это достойное место. Но если Джамала выиграла первое место на "Евровидении", то ты получаешь второе кресло", — отметил Потап.

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Дата публикации
Просмотры
711
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