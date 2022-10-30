"Голос країни-12": участник шоу сделал неожиданный подарок для тренеров и ведущей

Также участник проекта сделал подарок и своей сопернице.

В девятом выпуске шоу "Голос країни-12" своими вокальными способностями должны были удивлять зрителей и тренеров Марта Липчей и Клим Куликов.

Впрочем, их выступление не может звучать в эфире. Участники для вокальных боев выбрали композицию российского исполнителя.

Тем не менее, выпуск шоу снимали еще до начала полномасштабного вторжения России. Поэтому тренер Марты и Клима – Оля Полякова – выбрала, с кем будет дальше работать в проекте. Участие в шоу продолжит Марта.

Впрочем, Клим не смог уйти из проекта просто так. Он решил сделать приятный сюрприз. Клим подарил цветы Оле Поляковой и Наде Дорофеевой.

Надя Дрофеева

Также участник шоу не забыл и о ведущей – Екатерине Осадчей, которой вручил красную розу. Марте Клим тоже подарил букетик.

Клим Куликов и Екатерина Осадчая

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