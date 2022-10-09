"Голос країни-12": уличная певица со слезами на глазах вспомнила о начале полномасштабной войны

Истории войны, рассказанные участниками "Голосу країни-12", тронули зрителей. 23-летняя киевлянка Яна Милевская до сих пор не может удержать слез, вспоминая о начале полномасштабной войны.

"24 февраля в 4 утра мне позвонила подруга, которая плакала и говорила, что это конец. Это было очень страшно. Я, как и большинство украинцев, была вынуждена покинуть свой дом, получить статус "вынужденного переселенца" и переехать на запад Украины", – рассказала Яна.

События в Украине заставили девушку переосмыслить свое творчество и вдохновили создание украиноязычных песен.

"Я написала очень много украиноязычных песен. За два месяца я смогла вернуться домой, петь и донатить все заработанные деньги на ВСУ", — поделилась Яна.

Сейчас она продолжает петь на улице, а все заработанные средства она передает на нужды украинских военных.

А вот на сцене "Голосу країни-12" участник спела хит Билли Айлиш, чем покорила всех четырех судей. Святослав Вакарчук даже отметил, что девушка исполнила его любимую песню, потому должна пойти к нему в команду. Но в остальном Яна выбрала в качестве тренера Надю Дорофееву.

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