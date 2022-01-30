"Голос країни-12": уличные музыканты зажгли на сцене шоу вместе с Вакарчуком и Поляковой

Музыканты исполнили легендарный хит группы 5'nizza.

Последними во втором выпуске вокального шоу "Голос країни-12" вышли участники дуэта " 2Tone " – Иван и Богдан.

Обычно музыканты радуют украинцев своей музыкой, поя на улицах Киева. Именно это занятие и есть их заработок. Ребята признаются, что поют и в мороз, и в жару. Они в день могут заработать от 50 до 800 гривен.

Впрочем, музыканты хотят добиться большего. Дуэт планирует в будущем петь свои песни.

"Стать популярными, чтобы когда люди шли по улице и узнавали, чтобы одноклассники смотрели и удивлялись, чего мы добились", — поделился Иван.

Музыкантам удалось покорить тренеров шоу. Они спели легендарный хит группы 5'nizza – "Я солдат". К ним повернулись Оля Полякова и Святослав Вакарчук. Тренеры даже не удержались и поднялись на сцену петь вместе с исполнителями.

"Я не обещаю золотые горы. Если бы я вас услышал раньше, то я не зависимо от "Голоса" предложил бы вам что-то спродюсировать. Мне так нравится тембр Ивана. Он уникален. А то, как вы поете вместе, это делает вас в квадрате уникальными", — прокомментировал Святослав.

Музыканты посоветовались и решили пойти в команду Святослава Вакарчука.

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