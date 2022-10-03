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"Голос країни-12" вернулся в эфир: каким был первый с начала войны выпуск шоу

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"Голос країни-12" вернулся в эфир: каким был первый с начала войны выпуск шоу

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Участники предыдущих выпусков в эфире шоу рассказали о том, как полномасштабная война изменила их жизнь.

Самое масштабное вокальное шоу "Голос країни-12" наконец-то вернулось на телеэкраны. Трансляция проекта была временно остановлена из-за враждебного вторжения России.

Впрочем, "Голос країни-12" наконец-то возвращается в эфиры, чтобы напомнить о талантах украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам.

Правда, на шоу произошли некоторые изменения. Тренер Святослав Вакарчук не будет участвовать в досъемках "Голосу країни-12" из-за того, что сейчас занимается волонтерской деятельностью, а для талантливых участников крайне важна тренерская поддержка.

Святослав Вакарчук / ©
Святослав Вакарчук

В общем, в новом выпуске шоу зрителей ждал дайджест, в котором вспомнили, какими были пять эпизодов "Слепых прослушиваний". Участники "Голосу країни" лично рассказали, как их жизнь изменилась после 24 февраля.

Евгений Бичасный из команды Нади Дорофеевой признался, что с первых дней полномасштабного вторжения его родные оказались под оккупацией. Евгений с грустью рассказал, что близкие страдают от действий российских военных. Впрочем, они не падают духом и верят в ВСУ.

Евгений Бичасный / ©
Евгений Бичасный

Участница "Голосу країни-12" Елена Чукаленко в эфире шоу рассказала, что ее семья решила, что не будет покидать свои дома. Они остались, понимая, что должны помочь стране защититься от захватчиков.

Елена Чукаленко / ©
Елена Чукаленко

Своей историей на "Голосі країни-12" поделился и военнослужащий Ярослав Гавянец. Парень, всегда мечтавший о сцене, был вынужден пойти защищать страну в зоне АТО еще в 2015 году. Тогда Ярослав защищал вместе с побратимами Донецкий аэропорт и попал в плен. Даже после пережитого парень не оставлял мечту выступать на большой сцене и стал участником шоу "Голос країни-12". Однако в его жизнь снова пришла война. В феврале Ярослав взял в руки оружие и стал на защиту страны.

Ярослав Гавянец / ©
Ярослав Гавянец

Также сейчас на передовой защищает Украину от российских оккупантов военнослужащий Александр Свириденко. Его звездный тренер Надя Дорофеева рассказала, что постоянно с ним на связи. Кстати, именно Александр 24 февраля одним из первых написал певице, чтобы узнать, все ли у нее в порядке.

Александр Свириденко / © пресс-служба канала
Александр Свириденко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Участница "Голосу країни-12" Марта Липчей до начала полномасштабной войны выступала на свадьбах. Но ориентир девушки изменился. Сейчас она поет для украинских защитников, чтобы поддержать боевой дух.

Марта Липчей / ©
Марта Липчей

Участница вокального шоу Инесса Грицаенко рассказала, какие изменения в ее жизни произошли во время российского вторжения. Девушка призналась, что не хотела покидать любимое дело, поэтому решила петь для того, чтобы помогать другим. И голос Инессы начал звучать на благотворительных матчах футбольного клуба "Динамо".

Инесса Грицаенко с сестрой / © скриншот с видео
Инесса Грицаенко с сестрой / Фото: скриншот с видео

Полномасштабная война внесла коррективы и в творчество группы SPIV BRATIV. Братья начали выпускать патриотические песни, чтобы поддерживать боевых дух украинцев. Музыканты посвятили трогательную композицию городу Николаеву. Зажигательный трек группы об утонувшем крейсере "Москва" вообще стал хитом в Сети.

SPIV BRATIV / ©
SPIV BRATIV

На "Голосі країни-12" своей историей поделилась и дочь композитора Константина Меладзе – Лия. Девушка призналась, что сейчас с семьей находится за границей. Впрочем, она верит в ВСУ и надеется, что война скоро закончится, и Лия наконец-то вернется домой.

Лия Меладзе / ©
Лия Меладзе

Другой участник "Голосу країни-12" Дмитрий Цымбал рассказал, что полномасштабная война застала его в Киеве. Музыкант с семьей был вынужден уехать в Черкасскую область. Но в родном городке Дмитрий не сидел, сложа руки. Музыкант занялся волонтерством: готовил еду для терробороны, плел маскировочные сетки и собирал гуманитарную помощь. Дмитрий также вместе с хором имени Веревки давал благотворительные концерты с целью сбора средства на восстановление культурного фронта Украины, пострадавшего во время войны.

Дмитрий Цымбал на благотворительных концертах / ©
Дмитрий Цымбал на благотворительных концертах

Участница "Голосу країни-12" Диана Матвийчук рассказала, как с семьей убегала от войны. Дом девушки находится в Ирпене. Еще 24 февраля ее семья решила немедленно покинуть город. Диана некоторое время находилась в Германии. Теперь же она вернулась в Ирпень. Увиденное в родном городе просто шокировало Диану – повсюду разрушены дома и искалеченные жизни.

Диана Матвийчук / ©
Диана Матвийчук

Тем временем в команде Потапа произошли радостные перемены. Участница Юлия Штоля при надежде. Тренер проекта Потап рассказал, что на связи с подопечной и поддерживает ее. Но, как оказалось, еще одна участница уже успела родить малыша.

Юлия Штоля / ©
Юлия Штоля

В эфире "Голосу країни-12" поддержал украинцев участник шоу из Алматы Димаш Дуалетов. Начинающий музыкант отметил, что жители Казахстана, как и весь цивилизованный мир, поддерживает Украину и желает, чтобы скорее закончилась война.

Димаш Дуалетов / ©
Димаш Дуалетов

Следующий эфир состоится в воскресенье, 9 октября.

Полные выпуски "Голосу країни" смотрите на 1+1 video.

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