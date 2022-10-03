"Голос країни-12" вернулся в эфир: каким был первый с начала войны выпуск шоу

Участники предыдущих выпусков в эфире шоу рассказали о том, как полномасштабная война изменила их жизнь.

Самое масштабное вокальное шоу "Голос країни-12" наконец-то вернулось на телеэкраны. Трансляция проекта была временно остановлена из-за враждебного вторжения России.

Впрочем, "Голос країни-12" наконец-то возвращается в эфиры, чтобы напомнить о талантах украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам.

Правда, на шоу произошли некоторые изменения. Тренер Святослав Вакарчук не будет участвовать в досъемках "Голосу країни-12" из-за того, что сейчас занимается волонтерской деятельностью, а для талантливых участников крайне важна тренерская поддержка.

Святослав Вакарчук

В общем, в новом выпуске шоу зрителей ждал дайджест, в котором вспомнили, какими были пять эпизодов "Слепых прослушиваний". Участники "Голосу країни" лично рассказали, как их жизнь изменилась после 24 февраля.

Евгений Бичасный из команды Нади Дорофеевой признался, что с первых дней полномасштабного вторжения его родные оказались под оккупацией. Евгений с грустью рассказал, что близкие страдают от действий российских военных. Впрочем, они не падают духом и верят в ВСУ.

Евгений Бичасный

Участница "Голосу країни-12" Елена Чукаленко в эфире шоу рассказала, что ее семья решила, что не будет покидать свои дома. Они остались, понимая, что должны помочь стране защититься от захватчиков.

Елена Чукаленко

Своей историей на "Голосі країни-12" поделился и военнослужащий Ярослав Гавянец. Парень, всегда мечтавший о сцене, был вынужден пойти защищать страну в зоне АТО еще в 2015 году. Тогда Ярослав защищал вместе с побратимами Донецкий аэропорт и попал в плен. Даже после пережитого парень не оставлял мечту выступать на большой сцене и стал участником шоу "Голос країни-12". Однако в его жизнь снова пришла война. В феврале Ярослав взял в руки оружие и стал на защиту страны.

Ярослав Гавянец

Также сейчас на передовой защищает Украину от российских оккупантов военнослужащий Александр Свириденко. Его звездный тренер Надя Дорофеева рассказала, что постоянно с ним на связи. Кстати, именно Александр 24 февраля одним из первых написал певице, чтобы узнать, все ли у нее в порядке.

Александр Свириденко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Участница "Голосу країни-12" Марта Липчей до начала полномасштабной войны выступала на свадьбах. Но ориентир девушки изменился. Сейчас она поет для украинских защитников, чтобы поддержать боевой дух.

Марта Липчей

Участница вокального шоу Инесса Грицаенко рассказала, какие изменения в ее жизни произошли во время российского вторжения. Девушка призналась, что не хотела покидать любимое дело, поэтому решила петь для того, чтобы помогать другим. И голос Инессы начал звучать на благотворительных матчах футбольного клуба "Динамо".

Инесса Грицаенко с сестрой / Фото: скриншот с видео

Полномасштабная война внесла коррективы и в творчество группы SPIV BRATIV. Братья начали выпускать патриотические песни, чтобы поддерживать боевых дух украинцев. Музыканты посвятили трогательную композицию городу Николаеву. Зажигательный трек группы об утонувшем крейсере "Москва" вообще стал хитом в Сети.

SPIV BRATIV

На "Голосі країни-12" своей историей поделилась и дочь композитора Константина Меладзе – Лия. Девушка призналась, что сейчас с семьей находится за границей. Впрочем, она верит в ВСУ и надеется, что война скоро закончится, и Лия наконец-то вернется домой.

Лия Меладзе

Другой участник "Голосу країни-12" Дмитрий Цымбал рассказал, что полномасштабная война застала его в Киеве. Музыкант с семьей был вынужден уехать в Черкасскую область. Но в родном городке Дмитрий не сидел, сложа руки. Музыкант занялся волонтерством: готовил еду для терробороны, плел маскировочные сетки и собирал гуманитарную помощь. Дмитрий также вместе с хором имени Веревки давал благотворительные концерты с целью сбора средства на восстановление культурного фронта Украины, пострадавшего во время войны.

Дмитрий Цымбал на благотворительных концертах

Участница "Голосу країни-12" Диана Матвийчук рассказала, как с семьей убегала от войны. Дом девушки находится в Ирпене. Еще 24 февраля ее семья решила немедленно покинуть город. Диана некоторое время находилась в Германии. Теперь же она вернулась в Ирпень. Увиденное в родном городе просто шокировало Диану – повсюду разрушены дома и искалеченные жизни.

Диана Матвийчук

Тем временем в команде Потапа произошли радостные перемены. Участница Юлия Штоля при надежде. Тренер проекта Потап рассказал, что на связи с подопечной и поддерживает ее. Но, как оказалось, еще одна участница уже успела родить малыша.

Юлия Штоля

В эфире "Голосу країни-12" поддержал украинцев участник шоу из Алматы Димаш Дуалетов. Начинающий музыкант отметил, что жители Казахстана, как и весь цивилизованный мир, поддерживает Украину и желает, чтобы скорее закончилась война.

Димаш Дуалетов

Следующий эфир состоится в воскресенье, 9 октября.

Полные выпуски "Голосу країни" смотрите на 1+1 video.

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