"Голос країни-12": во втором эпизоде споют дальнобойщица и мужчина с голосом певца эпохи Возрождения

Также зрители увидят выступление музыканта оркестра Министерства обороны Украины.

Уже в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 покажут второй эпизод главного вокального шоу "Голос країни", в котором суперзвезды в роли тренеров сражаются за самые сильные голоса участников.

Откроет второй эпизод музыкального праздника 20-летний Александр Свириденко – вокалист и гитарист оркестра Министерства обороны Украины. Молодой артист мечтает показать силу своего голоса и доказать, что он станет главным солистом.

Александр Свириденко / пресс-служба канала "1+1"

"Я служу в военном оркестре более 1,5 лет. Мы вместе отыграли более 100 концертов, и это для меня большой опыт, который я не смог бы получить в 20 лет ни в каком другом месте. Горжусь тем, что мы с музыкантами побывали во многих странах Европы и могли представлять Украину на самых крутых фестивалях в Швейцарии и Бельгии. Мечтаю попробовать себя в роли вокалиста. Военнослужащий должен быть храбрым и решительным, но я очень волнуюсь перед выступлением", — сказал Александр Свириденко.

Александр Свириденко / пресс-служба канала "1+1"

Сможет ли молодой артист развернуть к себе кресла звездных наставников, станет известно 30 января в 21:00.

Воскресным вечером на сцену выйдет и вокалистка из народа Ирина Перегрим, работающая дальнобойщицей уже более 4 лет. Муж Ирины тоже профессиональный дальнобойщик. Именно он научил жену умелому вождению и заинтересовал автомобилями настолько, что она даже ассистировала ему в замене запчастей, ремонте авто и ездила по возможности с ним в рейсы.

Ирина Перегрим / пресс-служба канала "1+1"

"Быть ​​дальнобойщицей – это круто. Ты едешь на большой машине, все тебе уступают место, ты каждый день знакомишься с новой страной. Серьезно заниматься вокалом я начала 2 года назад. В один день, когда я ехала в очередной рейс, решила снять видео, как я пою за рулем. И за 2 дня мой дебютный ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров, тогда я впервые почувствовала себя настоящей звездой", — сказала Ирина.

Споет на сцене «Голосу країни» 32-летний певец по имени Роман Мелиш. Вокалист исполняет песни в стиле барокко эпохи Возрождения, которые традиционно звучали в храмах со специальной акустикой. Роман 6 лет учился в Швейцарии и имеет контратенор – очень редкий, мужской голос. Когда артисту исполнилось 30, он понял, что достаточно учиться, пришло время вернуться в Украину для того, чтобы развивать свое любимое направление музыки на Родине.

Роман Мелиш / пресс-служба канала "1+1"

"В последний раз в микрофон я пел 15 лет назад, потому что музыка в стиле барокко никогда не исполнялась с микрофоном. В 2013 году я начал обучаться в Швейцарии. Это один из мировых центров старинной музыки, куда съезжаются вокалисты со всего мира. Этот стиль пленил меня полностью. Через полгода после старта обучения меня стали приглашать выступить вместе с самыми известными в Европе музыкальными коллективами. Мечтаю, чтобы в Украине люди начали слушать старинную музыку и ходить на концерты", — сказал Роман.

Из-за кого DOROFEEVA будет звонить своему мужу Дантесу, а Оля Полякова - дочери Марии, и чем поразят Святослава Вакарчука уличные музыканты 2tones, смотрите уже в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1.

Напомним, премьера нового сезона «Голосу країни» стала лучшей программой дня и недели на украинском телевидении с рейтингом 4,4% и долей 14,9% по аудитории 18-54 (50+).

Первый выпуск посмотрели 4 млн человек (охват по аудитории 4+ (Укр.). Кроме того, телеканал 1+1 стал лидером воскресенья с долей 10,5% по аудитории 18-54 (50+).

Читайте также: