"Голос країни-12": водитель из Казахстана шокировал уникальным тембром и развернул четыре кресла

Димаш Дуалетов ошеломил своим выступлением.

На сцену "Голосу країни-12" вышел водитель из города Алматы, Казахстан, – Димаш Дуалетов.

27-летний парень поет с детства. Димаш выступал с шести лет на маленьких сценах. Впрочем, родители убедили юного исполнителя выбрать другую профессию, и он пошел в колледж учиться на водителя экскаватора и бульдозера. Но петь юноша продолжал.

Димаш пришел на "Голос країни-12", чтобы показать всем свой талант и стать известным исполнителем.

"Я мечтал об этой сцене уже давно. Голос дрожит. Очень волнуюсь, ведь смотрит весь Казахстан: мои друзья, родители. Надеюсь, что развернется хотя бы одно кресло. Хочу кайфонуть", — поделился своими эмоциями перед выступлением Димаш.

Перспективному артисту удалось развернуться тренерские кресла, к тому же сразу все четыре. За Димаша началась настоящая борьба. Каждый из тренеров хотел, чтобы юноша выбрал именно его. Но сердце подсказало исполнителю пойти в команду Оли Поляковой.

"Ты меня просто осчастливил. Спасибо! Для меня невероятная большая радость и честь работать с тобой. Ты просто уже готовый артист. Большой, яркий, очень талантливый. Мне нужно только немного тебя направить. Я сделаю все", — прокомментировала счастливая Оля.

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