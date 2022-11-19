Суперфинал "Голосу країни-12" состоится в метро на "Крещатике" - первые фото сцены

Уже в это воскресенье зрители узнают имя победителя проекта.

Впервые за всю историю проекта "Голосу країни" суперфинал вокального шоу состоится в метрополитене.

Специально для этого на станции "Крещатик" была построена уникальная сцена, на которой участники споют свои решающие песни. Первые фото по-настоящему украинской сцены на знаковой локации в центре столицы появились на официальной странице "Голосу країни-12".

Сцена "Голосу країни-12" / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Как ранее уже рассказывал продюсер проекта Владимир Завадюк, над подготовкой финала вся команда работала в течение двух месяцев, несмотря на постоянные атаки врага и продолжение войны. Сцена суперфинала "Голосу країни-12" имеет особый вид, в котором заложен важный для каждого украинца смысл.

Сцена "Голосу країни-12" / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

"Наша команда долго работала с режиссерами из TRI.Direction над тем, какой должна быть сцена в этом знаковом финале. И было принято решение, что она будет выглядеть как солнце, которое полностью окружено настоящей украинской пшеницей урожая этого года. Это символично, ведь мы уверены, что наша страна также будет цвести и жить, как пшеница, прорастающая через стены и мрамор", — поделился Завадюк.

Сцена "Голосу країни-12" / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Напомним, что в суперфинале зрителей "Голосу країни-12" ждет сразу несколько сюрпризов. Так, на вокальном шоу появится Гвен Стефани, а также споет украинская защитница "Азовстали", парамедикиня Екатерина Полищук с позывным "Пташка".

Смотрите суперфинал "Голосу країни" 20 ноября в 19:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Київстар ТВ".

Читайте также: