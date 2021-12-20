"Голос країни-12": Юрий Горбунов поделился первым фото с тренерами шоу

Стартовали съемки "слепых прослушиваний".

Скоро на телеканале "1+1" начнется 12 сезон вокального шоу "Голос країни".

Неизменными ведущими проекта стали звездные супруги Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. На странице в Instagram знаменитость сообщил о старте съемок "слепых прослушиваний" и показал первое фото с Осадчей и звездными наставниками. Отметим, в этом году тренерские кресла заняли Святослав Вакарчук, Оля Полякова, DOROFEEVA и ПТП.

Святослав Вакарчук, Оля Полякова, Екатерина Осадчая, DOROFEEVA, Юрий Горбунов и ПТП / instagram.com/gorbunovyuriy

"Мы начали снимать 12 сезон легендарного шоу "Голос країни"! Это будет крутой сезон!!!" – подписал кадр шоумен.

Также Горбунов отметил, что в эфире проект будет показан уже в январе.

Заметим, в прошлом году в шоу победил Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой.

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