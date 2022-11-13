"Голос країни-12": житель Балаклеи ошеломил песней, которую посвятил украинским защитникам

На шоу "Голос країни" ошеломил тренеров и зрителей своим выступлением житель Балаклеи Ярослав Кайда.

В начале сентября украинские защитники освободили родной город начинающего музыканта от российских оккупантов. Ярослав благодарен ВСУ за то, что они ценой своей жизни защищают Украину. Так что свое выступление на проекте Кайда посвятил украинским военным. Участник "Голосу країни" перепел композицию группы The Hardkiss — "Гора".

Ярослав Кайда

"Я родился и вырос в города Балаклея, Харьковской области. Этот город пол года был в оккупации, и именно это был первый город, который освободили наши защитники во время контрнаступления в Харьковской области. Я очень рад вернуться домой, в родной край. В город понемногу возвращаются жители и открываются магазины. Это выступление я посвящаю всем защитникам, которые ценой собственной жизни, освобождают украинские территории. Ребята, очень вам благодарен! Я уверен, что скоро во всех городах и селах Украины будет украинский флаг. Слава Украине! Слава ВСУ! – отметил Ярослав.

Мнения звездных наставников разделились. Кто-то хотел Ярослава видеть дальше в шоу, а кто-то советовал отпустить его. Советник Потапа Позитив был убежден, что начинающий певец должен дать шанс другому артисту.

Позитив и Потап

"Мне очень сложно понять, как подсказать. Потому что действительно такие артисты, такие вокалисты сильные. Мне кажется, что у тебя все уже есть. Мне кажется, что для кого-то есть еще шанс просто найти здесь рост. Ты здесь просто топ уже, я бы дал шанс еще другим артистам", – отметил Позитив.

Потап, в свою очередь, решил дать Ярославу шанс. Звездный тренер посадил участника на третье место, поэтому шоу покинул Михаил Герасимчук.

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