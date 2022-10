"Голос країни-12": жительница Мариуполя шокировала рассказом, как ее родные выживали в оккупированном городе

На шоу "Голос країни-12" Юлия Курченкова рассказала жуткую историю о родителях, которых полномасштабная война застала в Мариуполе.

Девушка не находилась в родном городе. Ее родители, родные и друзья оказались в оккупации. Юлия вспомнила, что с ними совсем не было связи. Лишь в конце марта она смогла узнать, что ее родные находятся в безопасности.

"Когда все началось я не находилась на территории города. Но мои близкие знакомые, друзья детства, мои родители жили в том ужасе почти месяц. Не было связи, я не знала, живы ли они вообще. Лишь в конце марта позвонили мои родители и сказали, что они смогли вырваться из оккупированной территории", — вспомнила Курченкова.

Юлия Курченкова

Родители Юлии рассказывали жуткие вещи о жизни в оккупации. Они постоянно прятались в подвалах, топили снег, чтобы была хоть какая вода. Оккупанты постоянно жестко обстреливали город, пока полностью не разрушили его.

"То, что они рассказывали… Я даже не представляю, какой ужас они пережили. Они собирали снег в начале марта, чтобы была вода, находились в подвалах, когда было минус 10. Некоторые люди пытались найти еду или воду и уже не возвращались в подвал. Оккупанты настолько жестоко вели себя, настолько жестоко обстреливали город. Почти все разрушено — все мои воспоминания, все мои улицы любимые, мой музыкальный колледж, где я училась петь", — рассказала Юлия.

В общем, еще до начала полномасштабной войны девушка попробовала свои силы на "Голосі країни-12". На сцене проекта Юлия исполнила композицию All the Man That I Need. Свободное место оставалось только у Святослава Вакарчука, однако он не нажал красную кнопку.

