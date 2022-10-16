"Голос країни-12": жительница Славянска рассказала, как ее родные живут под обстрелами

В родной город Тины Колодий российские оккупанты вторглись еще восемь лет назад.

На шоу "Голос країни-12" пришла жительница Славянска Тина Колодий, чтобы поделиться своей историей.

Война девушку застала восемь лет назад. Ее родной город оккупировали русские военные. Тина с семьей не стала уезжать и жила под постоянными обстрелами. ВСУ освободили Славянск, а девушка вместе с другими жителями города начала заниматься патриотической деятельностью.

"Война меня встретила еще в 2014 году. Мне тогда было 15 лет. Мы с моей семьей оставались в Славянске, жили под постоянными обстрелами. Когда мой город освободили, мы с другими патриотами Славянска начали патриотическую деятельность и стали замечать, как патриотизм в Славянске растет", — рассказала Тина.

Тина Колодий

Российские военные в 2022 году снова заставили девушку бояться. Когда началась полномасштабная война Тина поехала на запад Украины, где начала заниматься волонтерством. Впрочем, родные начинающей певицы остались в Славянске. Мама и брат Тины живут под обстрелами без воды, света и газа. Но они не теряют надежды и верят, что ВСУ выгонят захватчиков из Украины.

Тина Колодий

"Когда полномасштабная война началась, я уехала на запад Украины и начала закупать необходимые вещи для военных и людей, которые оставались на линии фронта. Мне удалось уговорить часть моей семьи уехать, но мои мама, брат, семь собак и котик остаются в Славянске под обстрелами без света, воды и газа. Но я верю, что скоро все закончится, и я скоро встречусь со своей семьей", — рассказала Тина.

На сцене "Голосу країни-12" девушка исполнила песню Constantine и Ивана Дорна — "Мозоль". Тина сумела развернуть сразу три кресла. Начинающая певица выбрала команду Святослава Вакарчука, куда и мечтала попасть.

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