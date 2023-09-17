"Голос країни-13": 17-летняя вокалистка развернула четыре тренерских кресла невероятным выступлением

Юная вокалистка из маленького городка Мирноград на Донетчине – 17-летняя Кристина Старикова – невероятно показала себя на "Голосі країни-13".

С самого детства девушка начала заниматься вокалом и стремилась покорить большую сцену. Полномасштабная война стала толчком для Кристины пойти на вокальное шоу и на всю страну заявить о певческом Донбассе.

"Я всегда шла по этому пути. Выступала на всех местных праздниках. Сейчас из-за близкой линии фронта возле моего города и активных боевых действий я живу в Киеве. Я пытаюсь жить свою жизнь, но это очень сложно. Я каждую минуту скучаю по своему дому. меня великая гордость представлять Донетчину на такой большой сцене. Мечтаю спеть гимн Украины на сцене Мирнограда", — поделилась Кристина.

Кристина Старикова / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Участница эмоционально исполнила песню JVKE – golden hour и просто ошеломила тренеров своими вокальными способностями. Все четыре звездных судей не смогли удержаться и нажали на заветную кнопку. Суде даже поспорили, к кому должна пойти талантливая певица.

Для Кристины было очень не просто выбрать тренера, ведь каждый из них он считает талантливым наставником. Но с остальными девушка выбрала пойти в команду Юлии Саниной.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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