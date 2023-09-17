"Голос країни-13": 26-летний богослов из Львова растрогал тренеров своим глубоким выступлением

Свой зов дарить людям музыку на сцене "Голосу країни-13" пришел реализовать 26-летний богослов из Львова Назарий Малиновский.

Благодаря бабушке в детстве юноша почувствовал, что хочет проповедовать и вдохновлять других верить в Бога. После учебы в семинарии Назар понял, что его миссия нести людям веру через музыку и начал петь.

На сцене "Голосу країни-13" Назарий удивил своим сильным вокалом во время исполнения песни Lewis Capaldi – Bruises. Бархатистый тембр вокалиста довел зрительный зал до стен.

Назарий Малиновский

Особые воспоминания выступление богослова вызвало у Нади Дорофеевой. Звездная тренерша вспомнила щемящую историю о своей поклоннице, которая ждет любимого с войны.

"Вы сейчас пели эту песню и я вспомнила историю, которая случилась со мной на концерте в Чернигове. Я пела песню "Вотсап", и когда началась песня, девушка во втором ряду начала рыдать. После концерта мы познакомились и она рассказала, что на этот концерт она должна была прийти со своим парнем, но сейчас он на фронте, и она говорит: "Я думала, не пойду". Но он сказал: "Иди, я хочу, чтобы ты жила нормальную жизнь". Это вселило в меня такую надежду. Я сидела и вспоминала эти ощущения, эту историю. Ваш голос заставил меня оказаться в вашей истории, это была сила", – поделилась Надя.

Дорофеева пригласила исполнителя в свою команду, но Назарий осуществил свою меру и попал в команду Юлии Саниной.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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