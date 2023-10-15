"Голос країни-13": боец ВСУ довел до слез проникновенным исполнением хита "Біля тополі

Военнослужащий Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова на "Голосі країни-13" умилял зрителей своим выступлением.

В седьмом эпизоде вокального шоу участники сошлись в "кросс-батлах". Боец ВСУ из команды Пивоварова представил на сцене очень проницательное и трогательное выступление — Панчишин спел хит "Біля тополі" певца SHUMEI.

Как признался сам вокалист, для него это очень серьезная композиция и ассоциирует себя с героем песни. Во время ее исполнения он вспомнил, как был на передовой и из окопа пытался передать хоть какую-то весточку родным о том, что он жив.

Энергия и надрыв, с которым Михаил исполнил песню, не оставили зрителей безразличными. Собравшиеся едва сдерживали слезы во время выступления участника и поблагодарили его за такие эмоции бурными овациями.

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