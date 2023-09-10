"Голос країни-13": боец ВСУ довел Надю Дорофееву до слез и заставил тренеров аплодировать стоя

На сцене "Голосу країни-13" выступил военный ВСУ Михаил Панчишин, который принимал участие в освобождении Киевской области и обороне Бахмута.

До начала полномасштабной войны 25-летний юноша занимался музыкой. Однако когда Россия вторглась в Украину, Михаил встал на защиту страны. Сначала он воевал в Киевской области, а затем его подразделение отправили в Бахмут.

По словам Михаила, в городе велись адские бои с оккупантами. От постоянных обстрелов военный получил контузию.

Михаил Панчишин / Фото: скриншот с видео

"Я до войны был певцом. 24 февраля началась бомбардировка и я пошел в ВСУ. Отслужил почти год. Наше подразделение ездило в Ирпень, Бучу. Нам дали боевую задачу поехать в Бахмут. Враг воюет очень подло. Я лично видел, как фосфор падает в Бахмуте. Мы зашли в сам ад. Так семь дней обстрелов без перерывов. Каждый прилет возле тебя – это контузия. Нас оккупанты взяли в кольцо. Я думал, если я отсюда выберусь живым, то сделаю так, чтобы об этом бое не забыл никто, чтобы не забыли ребят, которые там пали. Я буду освещать их славу", — поделился Михаил.

В настоящее время военный комиссован по состоянию здоровья. Впрочем, как Михаил и обещал, в тылу он не забывает своих побратимах и прославляет их мужество в песнях. Поэтому ради этого военный и пришел на проект.

"Когда вернулся в гражданскую жизнь, я написал альбом из восьми песен. Вот некоторые слова вообще взяты из реальных историй, некоторые слова написали ребята. Я хочу стать голосом упавших в боях неизвестных героев. Я хочу стать голосом страны, чтобы поднять людей и мы скорее выиграли войну", — отметил Михаил.

Музыкант на сцене шоу исполнил авторскую композицию "Невідомий герой", написанную вместе со своими побратимами. Тренеры оценили вокальные способности Миши и все нажали красную кнопку. Более того, и наставники, и зрители аплодировали Панчишину стоя. Наконец, военный выбрал команду Артема Пивоварова, ведь является его фанатом еще со школьных времен.

Тренеры "Голосу країни-13" / Фото: скриншот с видео

Свое слово сказала и Надя Дорофеева. Тренер внимательно выслушала историю Михаила, поблагодарила его за защиту и не смогла сдержать слез.

"Ваше присутствие сегодня здесь, на сцене, это чрезвычайный для нас всех подарок. Мы приветствуем вас на "Голосі країни" и очень благодарим за то, что вы все для нас делаете", — сказала Дорофеева, не сдерживая слез.

Михаил Панчишин / Фото: скриншот с видео

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям на телеканале "1+1 Украина" в 21:00.

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