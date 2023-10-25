"Голос країни-13": где и когда смотреть финал, имена финалистов и как голосовать за фаворита

Уже в это воскресенье отгремит финал вокального проекта "Голос країни-13", который в этом году снимали в Польше.

Уже 29 октября станет известно, кто из участников больше всего покорит зрителей своим вокалом и победит на шоу. До финала остались считанные дни. Пока что редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, где и когда смотреть последний выпуск, кто из участников будет соревноваться за победу и на что будут потрачены средства, которые удастся собрать во время голосования.

Надя Дорофеева / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Где и когда смотреть финал "Голосу країни-13"

Прямой эфир "Голосу країни-13" начнется в 21:00. Посмотреть его можно на телеканале "1+1 Украина", на платформе "Киевстар ТВ" на территории Украины и Польши. Также просмотр возможен через Smart TV, Apple TV, вебсайт, смартфоны и приставки.

Артем Пивоваров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Полные выпуски программы будут доступны после окончании эпизода на сайте канала 1+1, на платформе Киевстар ТВ – на территории Украины. На YouTube-канале проекта "Голос країни" отдельные выступления участников можно будет посмотреть по всему миру.

Иван Клименко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Имена всех финалистов

В этом году в финал попали восемь вокалистов. По результатам "кросс-батлов" за победу будут соревноваться три участника из команд Юлии Саниной и Нади Дорофеевой, а также по одному из команд Ивана Клименко и Артема Пивоварова.

Роман Панченко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В финал попали: Стася Чабан, Михаил Панчишин, Юрий Городецкий, Роман Панченко, Майрамик Авоям, Влад Пелих, Кристина Старикова и Галина Печенижская.

Михаил Панчишин / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Как голосовать за своего фаворита

Проголосовать за своего любимого участника можно будет несколькими способами: в приложениях Киевстар ТВ и 1+1 видео или отправив SMS на номер телефона 7576 с цифрой вашего любимого участника, или позвонив по номеру 09009000, добавив в конце номер любимого участника. Стоимость SMS-сообщения или звонка составляет 7,44 грн. Услуга доступна абонентам, достигшим совершеннолетия. Заграницей будут доступны голосования в приложениях по украинскому номеру телефона, звонки и SMS будут доступны только с территории Украины.

Юлия Санина / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Пользователи платформы в приложении Киевстар ТВ в день финала, 29 октября, смогут отдать свой Суперголос за фаворита, который равен семи SMS-голосам. Голосовать за своих фаворитов в приложении можно через смартфоны и вебсайт, стоимость голоса составляет 49 грн. Каждый украинский сможет отдать не более 50 Суперголосов за одного участника.

На что будут потрачены средства, собранные в финале "Голосу країни-13" благодаря голосованию

Проект будет иметь благотворительную составляющую. Средства, собранные в рамках SMS-голосования в прямом эфире финала "Голосу країни", будут направлены на инициативу Киевстар ТВ по закупке лазера от ожоговых рубцов для Национального реабилитационного центра "Незламні", где проходят лечение украинские дети, получившие ожоги в результате полномасштабного вторжение.

Благотворительный финал "Голосу країни-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Смотрите финал "Голосу країни-13" уже в это воскресенье, 29 октября, в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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