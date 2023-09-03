"Голос країни-13": известная бэк-вокалистка заставила всех тренеров аплодировать ей стоя

На сцену "Голосу країни-13" вышла бэк-вокалистка Дарья Минеева, которая за время своей карьеры сотрудничала со многими украинскими артистами.

Как призналась исполнительница, до полномасштабной войны у нее было на неделю до четырех концертов. Однако российское вторжение полностью изменило жизнь Дарьи. Она переехала в Вену и поставила музыкальную карьеру на паузу. Минеева понимает, что хочет вернуться на сцену снова, и пришла на "Голос країни-13".

Дарья Минеева / Фото: скриншот с видео

"Что я делаю на "Голосі"? Я хочу вспомнить, кто я! Из-за войны я перестала быть артистом, выступающим на концертах, как это было почти 20 лет. Я пела на бэк-вокале у многих звезд: KADNAY, Виктор Павлик, Злата Огневич, O.Torvald, Оля Полякова. Это крутой опыт, до этого мой концертный график был таким, что у меня на неделе, как правило, было три-четыре концерта, сейчас осталось только преподавание. У меня чувство, что я проживаю лимитированную версию своей жизни потому, что я не на сцене. Я надеюсь, что "Голос країни" поможет вернуться мне на сцену", — поделилась исполнительница.

38-летняя вокалистка исполнила песню американской певицы Майли Сайрус – Flowers. Тренеры сразу поняли, что позади них артист с мощным голосом, и все нажали красную кнопку. А во время выступления Дарьи они аплодировали ей стоя. Тем временем Юлия Санина узнала бэк-вокалистку.

Тренеры "Голосу країни-13" / Фото: скриншот с видео

"Дарья Минеева – легенда. Это одна из лучших бэк-вокалисток, которых я знаю в Украине. Это педагог, она сотрудничала, наверное, со всеми артистами шоу-бизнеса. Это самый глубокий, самый мощный голос, который я знаю. Я тебя жду в своей команде", — сказала Санина.

Дарья Минеева / Фото: скриншот с видео

Дарья Минеева сделала свой выбор именно в пользу исполнительницы. Теперь в команде Юлии Саниной уже есть два участника.

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