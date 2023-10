"Голос країни-13": известны имена всех полуфиналистов и неожиданный курьез прямо на сцене

Только что на телеканале "1+1 Украина" отгремел второй выпуск "вокальных батлов" 13 сезона "Голосу країни", где стали известны имена всех полуфиналистов вокального шоу.

Своим выступлением открыл шестой эпизод проекта советник тренера Нади Дорофеевой – певец Макс Барских. К слову, исполнитель покорил чувственным исполнением песни "Зорепад" из нового украиноязычного альбома.

Первыми пройти к следующему этапу "Голосу країни" – "нокаутов" – соревновались участники из команды Нади Дорофеевой. Открыли "вокальные батлы" известный блогер Эдгар Енокян и автор песен Александра Лищук. Вокалисты исполнили кавер на вирусный хит Makeba. В целом они полностью сами написали слова для песни и аранжировку. Перед Надей Дорофеевой предстал нелегкий выбор. На проекте остался Эдгар Енокян.

Далее побороться за участие в проекте вышли Лада Тивончук, Роман Панченко и Анна Денисова. Музыканты исполнили саундтрек из нашумевшего фильма "Барби" — What Was I Made For, созданного певицей Билли Айлиш. Для Нади Дорофеевой важно было, чтобы участники поняли, о чем их композиция и как ее нужно исполнять. Посоветовавшись с советником и коллегами, тренер сделала выбор в пользу Романа Панченко.

Третьими на сцену вышли военный ВСУ Юрий Городецкий и Людмила Козырева с Мареком Мохначем. Музыканты втроем на сцене исполнили композицию "Гей, соколи" и покоряли мощными тембрами голосов. Тренеры посоветовали Наде оставить Юрия, ведь именно от его пения в них мурашки бегали по коже. Дорофеева выбрала именно военного ВСУ. Как отметила тренер, она почти не колебалась и для нее это был однозначный выбор.

Последними из команды Нади Дорофеевой в "вокальных батлах" сошлись Даяна Оравец, Екатерина Стефанюк и Майрамик Авоям. Исполнительницы спели хит Уитни Хьюстон — How Will I Know. Участницы настолько мощно выступили на сцене, что наставники назвали их номер лучшим из команды Нади Дорофеевой. Более того, Юлия Санина была удивлена, почему ее коллега не оставила больше мест. Тренер объяснила, что поставила вокалисток в трио, ведь они самые сильные. Для наставницы это был действительно сложный выбор, однако она оставила на "Голосі країни" Майрамик Авоям. Тренер пообещала Даяне Оравец и Екатерине Стефанюк, что вне проекта будет помогать им на творческом пути.

Поэтому в следующий этап от команды Нади Дорофеевой попадают такие участники: Эдгар Енокян, Роман Панченко, Юрий Городецкий и Майрамик Авоям.

Последними в "вокальных батлах" выступили участники команды Артема Пивоварова. Первыми на сцену "Голосу країни" вышли рокеры проекта Александра Вдовиченко, Михаил Панчишин и Екатерина Дигало. Вокалисты покорили энергичным исполнением песни группы Måneskin – I Wanna Be Your Slave. Участники удивили тренеров своими голосами, а также профессионализмом. Юлия Санина особо отметила Александру Вдовиченко, с которой слетел наушник, однако она сделала вид, будто ничего не случилось. Именно ее рекомендовали оставить тренеры и советница KOLA. Впрочем, Артем Пивоваров сделал выбор в пользу Михаила Панчишина.

Вторыми на сцену вышли вокалистки Вероника Мартынюк и Виктория Деркач. Участницы спели две композиции "Стожари" и "Ой на горі", которую объединили в одну. Как призналась KOLA, выступление девушек было настолько эмоциональным, что у нее на глазах выступили слезы. Артем Пивоваров не мог определиться, кого оставить, и предложил участницам создать дуэт. Но если же Вероника согласилась, то Виктория отказалась. В конце концов, ни одна из них не прошла дальше. Правда, Артем Пивоваров порадовал вокалисток приятным сюрпризом. Он предложил им выпустить песню в рамках его проекта "Твої вірші, мої ноти".

Далее на сцену "Голосу країни" вышли известный блогер Влад Шериф и певица Изабелла Иващенко. Зрительский зал сразу был настроен, чтобы дальше прошел именно Владислав, потому что активно выкрикивал его имя. На сцене проекта вокалисты исполнили хит Rudimental – Waiting All Night. Коллеги посоветовали Пивоварову оставили именно Влада. Однако наставник не мог оставить кого-либо из участников, поэтому они оба прошли в "нокауты".

Последними в "вокальных батлах" сошлись Гидаят Сеидов, Кристина Арутюнова и Екатерина Козлова. Они ошеломили мощным исполнением хита Бейонсе – Halo. Как признались наставники, это был очень мощный номер. Иван Клименко вообще отметил, что в Артема Пивоварова есть талант к продюсированию. Наконец тренеры все же посоветовали оставить Гидаята Сеидова, ведь у него есть уникальный тембр голоса. Артем Пивоваров выслушал все советы и сделал выбор в пользу Гидаята.

К следующему этапу "нокаутов" от команды Артема Пивоварова проходят Михаил Панчишин, Влад Шериф, Изабелла Иващенко, Гидаят Сеидов.

