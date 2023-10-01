"Голос країни-13": известные вокалистки раскачали сцену своим выступлением и заставили Санину сомневаться

Последними в пятом эпизоде "Голосу країни-13" вышли вокалистки из команды Юлии Саниной.

Тренер объединила в мощном трио участниц, которых сама назвала "вокальными акулами". Так, за свое место в команде Саниной вышли посоревноваться бэк-вокалистка Джамалы Александра Макаровская, участница известного талант-шоу Мария Стасюк и бэк-вокалистка Даша Минеева.

С первых секунд участницы раскатали зал и тренеров своей энергией и силой голоса с песней Destiny's Child – Survivor. Каждая из девушек пыталась показать себя на все сто процентов, ведь в команде Саниной осталось всего одно место.

После такого потрясающего выступления у звездной тренера даже возникли сомнения, кого из вокалисток лучше выбрать для дальнейшего участия в шоу. Мнения коллеги Юлии тоже разделились, ведь каждая из участниц показала свой профессионализм.

Впрочем, Санина решила дать шанс Марии Стасюк. По мнению тренера, именно она должна открыть себя на протяжении проекта.

"Голос країни-13" / Фото: скриншот с видео

Таким образом, в команде Юлии Саниной оказались — Владислав Пелих, Кристина Старикова, Мария Стасюк и Галина Печенежская.

Смотрите "Голос країни" по воскресеньям в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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