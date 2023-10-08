"Голос країни-13": известный блогер и автор песен поставили Надю Дорофееву перед нелегким выбором

Первыми из команды Нади Дорофеевой на сцену вышла автор песен из Мариуполя Александра Лищук и участник дуэта Dobryva Эдгар Енокян.

Оба участника создают песни, поэтому наставница поставила перед ними задачу сделать кавер на песню Makeba.

"Мы взяли за основу песню, которая разрывает все хит-парады. Песня Makeba от Jain. Но надо обязательно сберечь слово Makeba", — отметила тренер.

Эдгар Енокян и Александра Лищук / Фото: скриншот с видео

Эдгар и Александр сами написали слова для композиции, а также мелодию. Вокалисты покорили тренеров своим выступлением. Иван Клименко отметил, что у него мурашки пошли по коже от осознания того, что участники сами создали композицию. Между тем Артем Пивоваров посоветовал оставить Эдгара, а вот Макс Барских призвал, чтобы оба вокалистов продолжили участие на проекте. Поэтому перед Надей Дорофеевой предстал нелегкий выбор. Наконец, тренер выслушала все советы и оставила Эдгара Енокяна.

"Моей личной миссией на проекте является приводить именно таких участников, как вы. Людей, которые создают музыку, пишут, делают инструментал. Они вместе писали текст, они сделали это так быстро! Я очень хочу, чтобы в следующем этапе еще больше открылся Эдгар", — прокомментировала Надя.

Александра Лищук / Фото: скриншот с видео

Тем временем сама Александра не расстроилась. Вокалистка отметила, что свою миссию она выполнила – спела песню "Місто Марії", которую посвятила ее родному Мариуполю.

"Хочу сказать спасибо этому проекту. Когда я шла сюда, у меня было несколько очень важных целей. Первая цель — в очередной раз исполнить песню моей группы "Місто Марії", которая во время войны объединила всех мариупольцев, которые сейчас находятся в разных уголках мира. Второй целью было показать то, что у нас в Украине очень много молодых артистов. Так что слушайте нас, замечайте нас. Я вам очень благодарна", — прокомментировала Александра.

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