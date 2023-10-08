"Голос країни-13": известный блогер и певица подняли тренеров и заставили их зажигать в танце

В "вокальных батлах" сошлись участники команды Артема Пивоварова – певица Изабелла Иващенко и известный блогер Влад Шериф.

Вокалисты исполнили трек британской группы Rudimental – Waiting All Night. Влад и Изабелла настолько энергично пели, что наставники не смогли удержаться, встали со своих кресел и зажгли в танце.

Изабелла Иващенко, Влад Шериф / Фото: скриншот с видео

После выступления участников тренеры похвалили Артема Пивоварова за мощный дуэт, но отметили, что оставили б на проекте Влада Шерифа.

"Было горячо, было очень энергично. Изабелл и Влад, ваше владение голосом – это профессиональный и очень крутой уровень. У вас было исполнение очень крутое. Но тембр голоса Влада с первых нот – это что-то просто райское", — прокомментировала Юлия Санина.

Изабелла Иващенко, Влад Шериф / Фото: скриншот с видео

Тем временем советница KOLA предложила Артему Пивоварову оставить двоих участников. Тренер прислушался к совету, поэтому и Влад, и Изабелла продолжают участие в "Голосі країни".

Изабелла Иващенко, Влад Шериф / Фото: скриншот с видео

"Вы, казалось бы, не сочетаемые. Сегодня вы сумели объединиться и в этой синергии создали одно из самых ярких выступлений, я так считаю. Изабелло, ты просто вихрь. Влад, ты стоишь на сцене и у тебя вырастают крылья. Я чувствую, что мы с вами родственны душе. Я ни за что с вами не попрощаюсь", — прокомментировал Артем Пивоваров.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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