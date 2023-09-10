"Голос країни-13": известный блогер мощно исполнил хит Loreen и развернул все тренерские кресла

Во втором эпизоде "Голосу країни-13" на сцену вышел известный блогер из Харькова Влад Шериф.

24-летний музыкант прославился после того, как принял участие в восьмом сезоне проекта. Однако тогда тренеры не развернули свои кресла. Влад думал, что его певческая карьера завершилась, однако пользователи Сети поддержали молодого человека и призвали его продолжать петь. Наконец, в своем блоге вокалист публиковал видео, где он исполняет разные композиции. Впрочем, Шериф хочет, чтобы на него поклонники смотрели не через камеру, а со сцены.

Влад Шериф / Фото: скриншот с видео

"Я начал свой блог с того, что я выкладывал видео, как я пою. Я получил очень много сообщений и вдохновлялся ими. Это произошло после того, как я не прошел в восьмом сезоне на "Голос країни". Я понял, что моя певчая карьера не заканчивается, потому что люди меня принимают, меня слушают. Мне очень стало важно посмотреть людям в глаза. Не в камеру, а в глаза. Я очень хочу, чтобы люди видели меня со сцены. Именно поэтому я решил поучаствовать в "Голосі країни" в этом году", — поделился музыкант.

На сцене 13-го сезона "Голосу країни" Влад исполнил хит Tattoo шведской певицы Loreen, с которым она победила на "Евровидении-2023". Как поделился вокалист, эта песня стала победной, поэтому он выбрал именно ее. Наконец, Шерифу удалось развернуть сразу четыре тренерских кресла. Первым красную кнопку нажал Артем Пивоваров.

Влад Шериф / Фото: скриншот с видео

"Конечно, все вам сегодня сказали о том, что у вас есть невероятные вокальные способности. Вы очень уверенно держитесь и чувствуете себя на сцене. Я чувствую, что вам есть что сказать этому шоу и этому миру в разных плоскостях. Для меня было бы честью создать из вами что-то вместе не только в рамках этого проекта", – сказал участнику Артем Пивоваров.

Влад Шериф действительно не ожидал, что ему удастся развернуть все тренерские кресла. Выслушав всех наставников, музыкант выбрал команду именно Артема Пивоварова.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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