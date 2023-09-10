"Голос країни-13": известный блогер мощно исполнил хит Loreen и развернул все тренерские кресла

Ранее музыкант уже пытался покорить сцену шоу, но тогда ему не удалось развернуть тренеров.
Во втором эпизоде "Голосу країни-13" на сцену вышел известный блогер из Харькова Влад Шериф.
24-летний музыкант прославился после того, как принял участие в восьмом сезоне проекта. Однако тогда тренеры не развернули свои кресла. Влад думал, что его певческая карьера завершилась, однако пользователи Сети поддержали молодого человека и призвали его продолжать петь. Наконец, в своем блоге вокалист публиковал видео, где он исполняет разные композиции. Впрочем, Шериф хочет, чтобы на него поклонники смотрели не через камеру, а со сцены.
"Я начал свой блог с того, что я выкладывал видео, как я пою. Я получил очень много сообщений и вдохновлялся ими. Это произошло после того, как я не прошел в восьмом сезоне на "Голос країни". Я понял, что моя певчая карьера не заканчивается, потому что люди меня принимают, меня слушают. Мне очень стало важно посмотреть людям в глаза. Не в камеру, а в глаза. Я очень хочу, чтобы люди видели меня со сцены. Именно поэтому я решил поучаствовать в "Голосі країни" в этом году", — поделился музыкант.
На сцене 13-го сезона "Голосу країни" Влад исполнил хит Tattoo шведской певицы Loreen, с которым она победила на "Евровидении-2023". Как поделился вокалист, эта песня стала победной, поэтому он выбрал именно ее. Наконец, Шерифу удалось развернуть сразу четыре тренерских кресла. Первым красную кнопку нажал Артем Пивоваров.
"Конечно, все вам сегодня сказали о том, что у вас есть невероятные вокальные способности. Вы очень уверенно держитесь и чувствуете себя на сцене. Я чувствую, что вам есть что сказать этому шоу и этому миру в разных плоскостях. Для меня было бы честью создать из вами что-то вместе не только в рамках этого проекта", – сказал участнику Артем Пивоваров.
Влад Шериф действительно не ожидал, что ему удастся развернуть все тренерские кресла. Выслушав всех наставников, музыкант выбрал команду именно Артема Пивоварова.
Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".
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