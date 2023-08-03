"Голос країни-13": как Дорофеева помогла Саниной, а Пивоваров случайно потерял крутую участницу

В Польше уже завершились съемки "слепых прослушиваний" 13 сезона "Голосу країни". Проект выйдет на телеканал "1+1 Украина" уже этой осенью.

Съемки нового сезона проходят в Варшаве при поддержке польских партнеров и на их мощностях.

Во время съемок "слепых прослушиваний" на сцену "Голосу країни-13" вышло 60 разножанровых вокалистов, которые во время каждого выступления удивляли тренеров Юлию Санину, Артема Пивоварова, Ивана Клименко и Надю Дорофееву, а также зрительный зал мощными голосами.

Тренеры "Голосу країни-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

По новым правилам команды тренеров в этом году будут состоять из 10 певцов. 2 августа тренеры окончательно собрали свои команды и поделились впечатлениями о первом этапе съемок музыкального проекта.

Тренер Юлия Санина убеждена, что в своей команде собрала лучших вокалистов.

Юлия Санина / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я чувствую, что в мою команду пошли лучшие. В этом году на кастинге участники невероятны. Несмотря на меньшее количество, все — уникальны. Быть тренером невероятно сложно. Я понимаю, что фишка проекта "Голос країни" именно в том, что мы не видим кто поет, но когда мы разворачиваемся и погружаемся в контекст, совершенно по другому открываем для себя личность.На следующих этапах наша задача как тренеров – понять, с кем мы имеем дело не только в плане голоса, но и в плане артистизма. Потому что только голоса недостаточно, чтобы стать настоящими артистами", — поделилась тренер

Кстати, перед съемками первого этапа просила у самого опытного тренера Нади Дорофеева совета и узнала все секреты проекта.

Юлия Санина / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"На пути в Варшаву мы с Артемом Пивоваровым и Иваном Клименко пошли к Наде в купе, чтобы узнать все секреты "Голосу країни". И если честно, вещи, которые она нам рассказала, были действительно на вес золота. Один из них уже даже помог мне во время "слепых прослушиваний". Например, Артема Пивоварова с нами в поезде не было, он ехал отдельно, и он не знал, что существует лимит времени, когда после выступления еще можно нажать кнопку. Однажды он не успел это сделать, и очень крутая участница перешла ко мне. Поэтому спасибо, Надя", — говорит Санина.

А вот Иван Клименко говорит, что новый опыт в тренерстве для него уникален, но в то же время похож на продюсерскую деятельность.

Иван Клименко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я каждый день знакомлюсь с молодыми артистами, общаюсь с ними, создаю что-то общее. В то же время опыт тренерства в проекте — это что-то новое для меня, но я чувствую себя как рыба в воде. Знакомство с певцами, новая музыка — это моя стихия. Я вообще люблю в жизни получать новый опыт, и мне в целом проект очень нравится", – говорит Иван Клименко.

Надя Дорофеева поделилась, что в этом сезоне ощущение проекта для нее очень изменилось, ведь по сравнению с прошлыми годами она обращает внимание на другие вещи.

Надя Дорофеева / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Раньше, когда звучал сильный голос, ты не думал и сразу нажимал кнопку. Но сейчас, если человек немного где-то не допел, я пыталась вслушаться в тембр, потенциал, и если слышала это – обязательно нажимала и поворачивала свое кресло. В этом сезоне я ищу больше не технически вокальных и модных певцов, мне важно, чтобы за будущим артистом стояла большая душа, человек, знающий, что хочет сказать со сцены. Потому что сейчас люди не слушают просто песни, им важны смыслы", – убеждена артистка.

Тренер Артем Пивоваров рассказал, что испытывает большую ответственность за свою новую роль.

Артем Пивоваров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я чувствую большую ответственность, потому что сейчас музыка необходима. "Голос країни" имеет очень большую миссию, ведь именно через этот проект мы показываем всему миру, что мы боремся за свою айдентику, корни, за право на существование во всех отраслях. Возможность быть здесь — это благодарность всем нашим воинам. Я очень много раз был на передовой у наших военных. Каждый раз ко мне подходили сильные казаки, показывали плейлист, а там как минимум 10-15 моих песен, я понимал: возвращаюсь домой и пишу еще больше хитов. Поэтому нам нужно продвигать нашу культуру как можно дальше, думаю нам на 100% удалось принести нашу культуру, музыку, энергию в Польшу. У нас очень сильная история, большое наследие. Мы – яркая нация", – утверждает Пивоваров.

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