"Голос країни-13": как изменились правила "вокальных батлов" и команды каких тренеров выйдут на сцену

В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится показ пятого эпизода европейского сезона "Голосу країни-13".

Воскресным вечером телезрители увидят новый этап музыкального проекта – "вокальные батлы", которые выйдут в обновленном формате и по новым правилам. В этом сезоне для выступлений на сцене тренеры смогут объединять участников не только в дуэты, но и в трио, и даже в квартеты. Зрителей ждут необычные музыкальные коллаборации участников и неожиданные музыкальные решения тренеров.

В этом сезоне к следующему этапу смогут пройти всего четыре вокалиста из каждой команды. А значит, у тренера есть широкий выбор: после выступления он может как оставить всех участников, так и попрощаться со всеми. К тому же на этапе "вокальные батлы" появятся звездные советники, которые будут помогать тренерам выбирать, кому из участников дать шанс проявить себя и в последующих эфирах.

На этой неделе на сцену "Голосу країни" выйдут команды двух тренеров – Ивана Клименко и Юлии Саниной.

Иван Клименко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Юлия Санина / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Иван Клименко удивит телезрителей необычным трио. На сцену выйдет группа NAYADA, которая покорила тренеров и телезрителей на "слепых прослушиваниях" исполнением песни "Гуляли". К двум сестрам присоединится Стася Чабан, покорившая сеть своим видением песни Нади Дорофеевой — "Вотсап", и Анна Корченова, исполнявшая "Карпатский рэп". Девушки споют песню группы Maneskin — Beggin в фольклорном стиле. Кто из вокалистов пройдет дальше, станет известно уже в воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

Команда Ивана Клименко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Выйдет на сцену и команда фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной. Тренер продемонстрирует свое видение трио. Певица объединила в группу солистку образцово-показательного оркестра ВСУ Светлану Чередниченко, которая на "слепых прослушиваниях" сыграла на аккордеоне и исполнила песню "Знаю я", энергетика Владимира Удовенко и женщину, которая развернули четыре кресла, Галину Печенижску. Трио исполнит современную украинскую песню alyona alyona & KOLA – "Небо хилиться".

Команда Юлии Саниной / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Кто из участников сможет пройти дальше и кто займет места звездных советников, станет известно уже 1 октября в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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