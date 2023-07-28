"Голос країни-13": какой будет главная сцена европейского сезона вокального шоу

Премьера европейского сезона вокального шоу "Голос країни-13" уже совсем скоро состоится на телеканале "1+1 Україна".

Продюсер проекта Владимир Завадюк поделился первыми кадрами со съемочной площадки и показал, как будет выглядеть главная сцена шоу.

Сцена "Голоса страны-13" / Фото: instagram.com/zavaduk

Сцена "Голоса страны-13" / Фото: instagram.com/zavaduk

Первые фото новой сцены также появились на официальной странице "Голосу країни-13" в Instаgram.

Сцена "Голоса страны-13" / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Сцена "Голоса страны-13" / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Как рассказал Завадюк, над созданием конструкции сцены работали польские коллеги, а всю визуальную графику создали украинские специалисты. К тому же дизайн сцены будет сочетать цвета двух стран — Украины и Польши.

"В этом году есть по-настоящему уникальная сцена, которая сочетает в себе цвета флагов Украины и Польши", — рассказали организаторы.

Сцена "Голоса страны-13" / Фото: instagram.com/zavaduk

Напомним, что недавно уже стали известны имена всех тренеров европейского сезона проекта. Так, выбирать лучших вокалистов на слепых будут Надя Дорофеева, Артем Пивоваров, Юлия Санина и Иван Клименко. Звездное жюри на днях вместе показалось на киевском вокзале, чтобы сняться проморолику нового сезона "Голоса країни".

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