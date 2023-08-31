"Голос країни-13": Клименко вспомнит работу на улицах Китая, Пивоваров мастерски споет свой хит

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится долгожданная премьера нового сезона вокального шоу "Голос країни-13".

Начнется первый эпизод проекта с минуты молчания в память о героях и гражданских, погибших из-за полномасштабной войны.

В этом сезоне на сцену музыкального проекта выйдут 60 вокалистов, которые удивят зрителей и тренеров своим пением и выбором музыкального репертуара. В шоу примут участие украинцы, которые многие годы жили за границей, а также вокалисты, которые не уезжали из Украины во время полномасштабного вторжения.

"Голос країни-13" / Фото: Пресс-служба Кремля

Первой на сцену выйдет 33-летняя харьковчанка Галина Печенижская. Женщина с самого начала полномасштабного вторжения живет в Германии. Галина говорит, что, когда вынужденно переехала в другую страну, вспомнила о своей великой мечте стать певицей и организовала украинский хор при немецкой церкви, в котором поют как украинские народные песни, так и песни в стиле госпел. Вокалистка попытается покорить тренеров оригинальным исполнением хита KUPALA от Jerry Heil, alyona alyona и Ela.

Галина Печенижская / Фото: Пресс-служба Кремля

"После начала полномасштабного вторжения мы с мамой и дочерью эвакуировались в Германию. Почти сразу за границей я начала ощущать тоску по своему дому и страдать от того, что я не могла найти работу. В тот момент я решила пойти в церковь, ведь в Германии церковь решает много вопросов. Я рассказала диакону, что у меня есть музыкальное образование и очень хочу создать хор. Он удивился, но дал мне шанс. Сейчас в моем хоре поют более 40 человек, о нас пишут в местных газетах и мы несем украинскую культуру в мир", – говорит Галина.

Галина Печенижская / Фото: Пресс-служба Кремля

В первом эпизоде зрителей ждут звездные эксклюзивы. После выступления одного из участников тренер-дебютант "Голосу країни" Иван Клименко расскажет о том, как зарабатывал на первые аудиокассеты и как был уличным музыкантом в Китае.

"В детстве я собирал бутылки для того, чтобы покупать себе первые аудиокассеты. Когда стал старше, то играл на улицах Китая и за день успевал заработать столько денег, чтобы нам с друзьями хватило на еду и гостиницу. На следующий день снова начиналась борьба за выживание. Кстати, я играл не только на улицах Китая, но и Украины, так что у меня тоже есть такой опыт", – говорит Иван Клименко.

Иван Клименко / Фото: Пресс-служба Кремля

Выйдет на сцену и 25-летний командир комендантского взвода тылового обеспечения ВСУ Юрий Городецкий. В 18 лет Юрий вступил в ряды ВСУ, ведь у него родился первый сын. Вокалист говорит, что для него важно, чтобы дети росли и жили в свободной европейской стране, ведь теперь каждый уголок родной земли дороже отдыха за границей. Каждый раз идя на передовую, Юрий не забывает о гитаре и каждая такая командировка не проходит без его концерта. Несмотря на молодой возраст, парень поклонник академической музыки, именно поэтому он споет гимн столицы Украины "Києве мій".

Юрий Городецкий / Фото: Пресс-служба Кремля

"Хочу от себя сказать, что я горжусь тем, что имею возможность не только встречаться с вами здесь, но и что имею возможность дышать с вами одним воздухом, вместе с другими украинцами. Благодаря вашей несокрушимости наша страна живет. Вы наши мотиваторы. Благодарю вас", – говорит Артем Пивоваров.

Юрий Городецкий / Фото: Пресс-служба Кремля

Выйдут на сцену и звездные тренеры, во время одного из выступлений Артем Пивоваров споет свой хит "Дежавю", а вот кто еще из тренеров продемонстрирует свой талант узнаете во время эфира.

Смотрите "Голос країни-13" уже в это воскресенье в 21:00.

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