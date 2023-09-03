"Голос країни-13": командир взвода ошеломил мощным академическим вокалом

Попробовать свои силы на шоу "Голос країни-13" пришел командир взвода Юрий Городецкий.

25-летний военный служит в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода и защищает страну от российских оккупантов.

"Я работаю на должности командира взвода в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. У нас комендантский взвод. У меня в подчинении есть 22 военнослужащих. Неважно, кто ты по должности и в каком ты военном звании. В первую очередь нужно быть человечным. Они для меня, как одна семья", — рассказал военный.

Юрий Городецкий / Фото: скриншот с видео

С детства Городецкий занимался музыкой. Во время войны военный пел для своих побратимов. Юрий решил попробовать свои силы на "Голосі країни-13". Он исполнил на сцене шоу известную песню "Києве мій" и покорил Надю Дорофееву и Ивана Клименко мощным академическим вокалом.

"Я услышал песню, услышал академический вокал. Сначала подумал, что я могу сделать с таким участником. Потом я почувствовал, что это настолько искренне, что это настолько по-настоящему. Вы настолько передали содержание, передали любовь в том, как вы пели, что я просто не смог не развернуться", – прокомментировал Иван Клименко.

Юрий Городецкий / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Наконец, участник выбрал команду Нади Дорофеевой. Тренер, в свою очередь, пообещала, что не подведет Юрия Городецкого.

"Вы даже не представляете, какая это для меня честь. Спасибо вам за искренность, спасибо, что вы здесь, спасибо, что вы озарили эту сцену своей песней, своим голосом. Я вас не подведу, я вам обещаю", — отметила Дорофеева.

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