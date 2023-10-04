"Голос країни-13": кто из звезд стал советником Дорофеевой и Пивоварова в "вокальных батлах"

Уже в скором времени станут известны имена всех полуфиналистов.

В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" покажут новый эпизод "вокальных батлов" европейского сезона "Голосу країни-13".

Воскресным вечером телезрители увидят второй этап музыкального проекта – "вокальные батлы". На этом этапе у тренеров появились звездные советники.

На этой неделе за место в полуфинале будут соревноваться команды двух тренеров — Нади Дорофеевой, советником которой стал певец Макс Барских, и команда Артема Пивоварова, советником которого является исполнительница KOLA.

Тренер DOROFEEVA отметила, что очень радуется, что ее советником стал именно Макс Барских, ведь она мечтала показать ему вживую все, что происходит на сцене "Голосу країни".

Надя Дорофеева, Макс Барских / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Моим советником стал Макс Барских. Это артист, у которого более трех миллиардов прослушиваний. Он покорил миллионы сердец украинцев и европейцев. Я очень сильно ждала его и мечтала, чтобы он увидел происходящее на сцене "Голосу країни" не по телевизору, а вживую. Надеюсь, что моя команда сможет его удивить", — отметила артистка.

Певец и композитор появился в студии "Голосу країни", чтобы поддержать свою коллегу, с которой в конце августа выпустил совместную песню "Ритми".

"Надя – идеальный творческий партнер как в студии, так и на съемочной площадке. Она отзывчива, нежная и при этом очень хладнокровна в хорошем смысле этого слова, потому что сумела выдержать меня несколько часов и при этом поддерживать всех участников своей команды" – прокомментировал Макс Барских.

Начнется эпизод с премьеры песни "Зорепад" из нового украиноязычного альбома Макса Барских, который четыре недели возглавлял украинский чарт альбомов Apple Music.

Будет помогать в нелегком выборе Артему Пивоварову певица KOLA, которая несколько раз и сама участвовала в "Голосі країни". Певец поделился, что его звездной советницей стала self-made певица.

Артем Пивоваров и KOLA / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Очень радуюсь, что моей звездной советницей стала певица, которая создала себя сама, это self-made артистка KOLA. Она и сама была на сцене "Голосу країни". КOLA — это нового поколения. Она как никто знает, что посоветовать и как поддержать молодых исполнителей, за которыми будущее", — подчеркнул Артем.

Кто из участников сможет пройти в полуфинал, станет известно скоро.

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