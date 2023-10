"Голос країни-13": кто стал финалистом шоу и почему Надя Дорофеева и Артем Пивоваров заплакали

Только что отгремел второй полуфинал вокального шоу "Голос країни-13", где стали известны имена финалистов, которые будут бороться за победу.

В прошлом выпуске "кросс-батлы" закончились на Ивану Клименко, поэтому на этот раз именно ему представилась возможность сделать вызов тренеру. Продюсер положился на долю. С помощью бутылки с водой Иван Клименко выбрал своей соперницей Надю Дорофееву.

От команды тренера на сцену вышла последняя его подопечная Вероника Коваленко. Участница чувственно спела трек украинской певицы KOLA – "Біля серця", автором которой является сам Иван Клименко. Тренер выбрал именно эту композицию, потому что хотел, чтобы зрители смогли заглянуть в душу Вероники.

Тем временем Надя Дорофеева вызвала на "кросс-батл" Майрамик Авоям. Девушка исполнила популярный немецкий хит певицы Ayliva – In deinen Armen. Майрамик открылась с другой стороны и просто ошеломила зрителей мощным вокалом. Так что на "кросс-батлах" со счетом в 76 баллов победила подопечная Нади Дорофеевой. Веронике Клименко не хватило всего два балла, чтобы сравнять счет, зрители оценили ее выступление в 74 балла.

Следующей вызов делала тренер Надя Дорофеева. Певица пожелала, чтобы ее подопечный Эдгар Енокян сошелся в "кросс-батле" с участником команды Юлии Саниной. К слову, Енокян на сцене "Голосу" исполнил хит своей наставницы "Кохаю, але не зовсім". Правда, вокалист сменил слова и переделал под себя мелодию. Номер Эдгара чуть не сорвался. Дело в том, что у вокалиста проблемы с голосовыми связями, поэтому в любой момент его голос может просто пропасть. Тем не менее, Эдгар вышел на сцену и раскачал зал эмоциональным выступлением.

От команды Юлии Саниной на сцену вышла Галина Печенижская. Вокалистка исполнила композицию известной певицы Тины Тернер – Why Must We Wait Until Tonight. Галина просто покорила зрителей мощным вокалом. В конце концов, хоть зал и безумствовал от Эдгара, в финал прошла именно она. Печенижская набрала 88 голосов, а Енокян – 74.

Тренер Юлия Санина бросила вызов тренеру Артему Пивоварову. От команды певицы на сцену вышла Кристина Старикова, которая исполнила веснушку "Ой, ти жайворонку". Девушка просто ошарашила исполнением народной песни и не оставила никого равнодушным.

Тем временем Артем Пивоваров вызвал на сцену Гидаята Сеидова. Вокалист спел композицию I Surrender written от Sam Watters и Louis Biancaniello. Участник тоже мощно выступил, а также поэкспериментировал со стилем. Однако Гидаяту этого не хватило, чтобы пройти в финал. Старикова набрала 112 голосов, в тоже время Сеидов всего лишь 52.

Это очень сильно огорчило тренера Артема Пивоварова. Во время трогательной прощальной речи своего подопечного музыкант не смог сдержать слез и заплакал.

Последними в "кросс-батлах" 13 сезона сошлись участники команд Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова. От исполнителя на сцену вышла участница Изабелла Иващенко. Вокалистка чувственно исполнила трек под названием Infinity. Выступление Изабеллы было очень мощным и чувственным.

А вот от команды Нади Дорофеевой на сцену вышел военный ВСУ Юрий Городецкий. Защитник спел композицию Вовы Гейзера "Браття-українці". Выступление Юрия было очень чувственным и эмоциональным. Слова композиции, которую выбрал военный, очень актуальны и просто цепляют за душу. Особенно эмоций не смогла сдержать Надя Дорофеева. Тренерша во время выступления подопечного начала плакать. Исполнительница не могла успокоиться и даже попросила о паузе. Как поделилась Дорофеева, ей больно от того, какой ценой дается Украине каждый клочок земли, и что украинские защитники каждый день отдают свои жизни, чтобы скорее наступил мир. Зрителей тоже покорило выступление Юрия, поэтому именно он попадает в финал со счетом в 90 баллов, тем временем Изабелла набрала всего 37 баллов от зрителей.

В восьмом эпизоде "Голосу країни-13" стали известны имена всех восьми финалистов. В финал от команды Ивана Клименко попадает Стася Чабан. Артем Пивоваров тоже будет в финале с одним участником – Михаилом Панчишиным. У команды Нади Дорофеевой три участника: Юрий Городецкий, Роман Панченко и Майрамик Авоям. У Юлии Саниной тоже трое финалистов – Влад Пелих, Кристина Старикова и Галина Печенижская.

Смотрите финал "Голосу країни-13" уже в следующее воскресенье в 21:00 на канале "1+1 Украина". Имя победителя 13-го европейского сезона станет известно 29 октября.

Полные выпуски шоу можно посмотреть на 1+1 video.

Читайте также: