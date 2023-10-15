"Голос країни-13": мощные выступления участников по новым правилам и имена первых суперфиналистов

Только на телеканале "1+1 Украина" завершился седьмой эпизод вокального шоу "Голос країни-13".

В новом выпуске участники и звездные тренеры впервые за историю украинской версии проекта попробовали свои силы в "кросс-батлах".

Во время эфира тренеры бросали вызов соперникам, выставляя на сцену своего участника, а те принимали вызов и приглашали на сцену вокалиста из своей команды.

Победителя "кроссбатла" выбирали зрители в зале благодаря специальному приложению в своих телефонах. Через 30 секунд присутствовавшие должны были определиться с тем артистом, который попадет в суперфинал шоу.

Первой бросить вызов кому-то со своим звездным коллегам представился случай Наде Дорофеевой. Певица выбрала в качестве первого соперника продюсера Ивана Клименко.

Он команде Дорофеевой за свое место в суперфинале вышел сразиться уличный музыкант Роман Панченко, который спел песню Formidable любимого певца своей наставницы Stromae.

Конкуренцию на сцене ему составила школьница из команды Клименко- Лиза Шафорост. Девушка исполнила на сцене энергичную рок-версию песни Thirty Seconds to Mars – The Kil.

Выступления обоих участников были наполнены энергетикой и зарядили зал, однако зрители смогли выбрать только одного. Первым полуфиналистом с отрывом в 48 баллов стал Роман Панченко.

Следующим бросать вызов пришлось Ивану Клименко. Продюсер решил попытаться обыграть в "кросс-батлах" Юлию Санину.

Клименко выставил на сцену образовавшийся прямо во время эфиров дуэт Александру Ройко и Ольгу Щербак. Девушки впервые выступили вместе и собрали кучу оваций своим исполнением песни Oceans группы Hillsong United.

А вот от команды Юлии покорить зрителей вышел самый молодой участник этого сезона – Владислав Пелих. 16-летний школьник исполнил песню польского певца Кристиана Охмана "River". Таким образом, парень хотел выразить свою благодарность народу Польши за поддержку Украины во время войны.

Проницательный и сильный вокал Владислава смог завоевать сердца присутствующих, так что большее количество баллов во время голосования зрители отдали именно ему. А Александра и Ольга, к сожалению, покинули шоу.

Для следующего "кросс-батла" Санина бросила вызов Артему Пивоварову. Певица выбрала для вокального соревнования маму двух сыновей Марию Стасюк. Девушка очаровала всех своим нежным и проницательным исполнением песни "Пошта" певица Jerry Heil. Чтобы поддержать свою конкурсантку, Саинна подготовила для нее особый сюрприз и передала трогательное письмо от маленьких сыновей Марии.

Участником из команды Пивоварова стал военнослужащий Михаил Панчишин. Его исполнение известной песни "Біля тополі" певца SHUMEI настолько растрогало присутствующих, что они не смогли удержать слез.

Такое трогательное и эмоциональное выступление подарило Михаилу возможность показать себя в прямых эфирах.

В перерывах между такими напряженными моментами, как выбор участников, Артем Пивоваров успел немного разрядить обстановку. При выборе своего следующего соперника для батла певец заставил краснеть Надю Дорофееву.

Фото: скриншот с видео

Артист "пофлиртовал" с певицей, намекая, что именно ее хочет избрать в качестве противника. Однако, наконец, Артем заметил, что он джентльмен, поэтому бросил вызов Ивану Клименко.

Соревноваться за место в суперфинале Пивоваров вызвал на сцену известного блогера Влада Шерифа. Парень ошеломил тем, как мощно перепел хит Святослава Вакарчука "Друг".

Соперницей Власть стала фольклористка Стася Чабан. Девушка уже показала, что умеет любой песне передать народное звучание. Поэтому на этот раз Стася довела до мурашек своим кавером на песню группы "Антитіла" — "Фортеця Бахмут".

По мнению зрителей, выступление подопечной Клименко было лучше, чем выступление Влада Шерифа. Последней в седьмом эпизоде шоу в суперфинал попала Стася Чабан.

Смотрите восьмой выпуск "Голосу країни-13" уже в следующее воскресенье, 22 октября, в 21:00.

Полные выпуски шоу можно посмотреть на 1+1 video.

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