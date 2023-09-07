"Голос країни-13": на сцену выйдет 25-летний военный, который потерял слух в тяжелых боях за Бахмут

Уже в это воскресенье в 21:00 на канале "1+1 Украина" состоится показ второго эпизода "слепых прослушиваний" нового сезона "Голосу країни".

В этом выпуске на сцену проекта выйдет 25-летний ветеран полномасштабного вторжения Михаил Панчишин, творческий позывной которого "Ptashkin". В начале войны мужчина вступил в ряды киевской ТрО и ВСУ. За время службы он участвовал в освобождении Ирпеня и Бучи. Впоследствии Михаил отправился в Бахмут, где он попал под 48-часовую бомбардировку города, оказался в окружении, из которого смог выбраться и помог вывести раненых побратимов.

В ходе боевых действий мужчина получил контузию, частично потерял слух и был комиссован по состоянию здоровья. После многочисленных госпиталей и реабилитаций врачам так и не удалось восстановить здоровье бойца, тогда командир сказал ему: "Если больше не можешь воевать, пиши песни об украинских солдатах, об армии, прославляй наш подвиг".

Михаил Панчишин / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"24 февраля началась бомбардировка нашей страны. Я сразу записался в ряды ВСУ и провел в подразделении почти год. Мы участвовали в освобождении Ирпеня и Бучи, затем нашему подразделению дали задачу поехать в Бахмут. Враг воюет очень подло, ведь я лично видел фосфорные боеприпасы в Бахмуте, тогда мы вошли в ад: семь дней непрерывного обстрела. Во время боев я получил контузию, у меня были постоянные сотрясения головы от взрывной волны. Я терял сознание, потом видел, как выносили тела наших бойцов. Однажды оккупанты взяли нас в кольцо и тогда я подумал: господи, если я выберусь живым, то я сделаю так, чтобы об этом бое не забыл никто, чтобы не забыли ребят, павших за нашу свободу, после чего я написал альбом из восьми песен, которые были составлены из реальных историй. Некоторые тексты написали ребята из передовой. Сейчас я пришел на "Голос країни", чтобы нести своим пением и песнями славу ВСУ", — поделился Михаил.

Во время эфира Ptashkin споет свою авторскую песню "Невідомий герой", которая сразу стала вирусной в соцсетях. Сможет ли он вслепую покорить сердца тренеров, смотрите уже в воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

Выйдет на сцену и 26-летняя бандуристка из города Миргород Виктория Деркач. Девушка считает, что бандура – это наш культурный код, который будет актуален всегда, именно поэтому она популяризирует этот инструмент среди людей, создает новые аранжировки современных песен на бандуре.

Виктория Деркач / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Бандура — это инструмент, который является неким детектором. У меня от этого звука всегда стучит сердце. Многие военные пишут мне комментарии, что моя игра успокаивает их в тот момент, когда они испытывают тревожность. Я очень счастлива, когда получаю такие отзывы, это для меня очень ценно.По истории казаки-бандуристы в сверхсложные времена для нашей страны ходили по городам и селам и играли украинцам, чтобы их поддержать, поэтому сейчас и я стараюсь поддерживать украинский народ и показать, что бандура — это современный инструмент, который нужно популяризировать", — отметила Виктория.

Виктория Деркач / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Девушка споет дуэтную песню тренеров этого сезона Артема Пивоварова и Нади Дорофеевой "Думи". Во время второго эпизода "слепых прослушиваний" наставники впервые вживую исполнят свой хит, ведь из-за сложных графиков они не пели вместе эту композицию даже в студии звукозаписи.

Выйдет на сцену вокалист группы DOBRYVA Эдгар Еникян, который прославился гимном времен блэкаута на музыку Cryistal Castles "Світло є чи нема?". В момент зимнего блэкаута ребята решили выпустить пару, поиронизировать над проблемой и поддержать таким образом людей в трудный момент. Этот трек почти сразу стал гимном и самым популярным мемом времен блэкаута, который завирусился в Сети через несколько часов после публикации.

Эдгар Еникян / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Когда начался блэкаут, всем было не до музыки. Но я решил сделать то, что умею лучше всего: создать мем. Придумали песню, записали ее и сняли клип за день. Люди сразу подхватили этот тренд, и через три часа у нас набралось больше 100 тысяч просмотров", – поделился Эдгар.

Сможет ли Эдгар покорить тренеров, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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