"Голос країни-13": на шоу пришла певица с уникальным тембром, а тренеры делились откровениями

Только что телеканале "1+1 Украина" отгремел первый выпуск грандиозного вокального шоу "Голос країни-13", который в этом году снимают в Польше.

Открыла новый сезон шоу вокалистка Галина Печенижская. Сейчас он живет в Германии, где организовала собственный хор. Хотя сначала участников было совсем мало, но сейчас он насчитывает 40 артистов, которые, в частности, поют и украинские песни. Галина Печенижская решила попробовать свои силы на сцене "Голосу". Вокалистка спела хит "Купала" от Jerry Heil, alyona alyona и Ela. Звездные тренеры были ошеломлены. Сразу все наставники развернули свои кресла и начали бороться за Галину. Наконец, вокалистка выбрала команду Юлии Саниной.

Следующим на сцену "Голосу країни-13" вышел Гидаят Сеидов. Вокалист родился в Баку, но живет в Харькове. Гидаят удивлял тренеров сложной песней Адель – Love In The Dark. Все тренеры нажали красную кнопку и начали бороться за участника. В частности, наставники делились историями, какой тернистый путь прошли, чтобы добиться успеха. Гидаят сделал выбор в пользу Артема Пивоварова. Кстати, тренер уже даже исполнил мечту своего подопечного. Вокалист хотел спеть на сцене с певцом. Итак, они исполнили в дуэте трек Артема Пивоварова – "Дежавю".

Покорял тренеров своим мощным академическим вокалом командир взвода Юрий Городецкий. Вокалист служит в рядах ВСУ, однако, несмотря на сложное время, продолжает заниматься любимым делом детства – музыкой. Юрий поет для своих побратимов и записывает ролики. Жена вокалиста убедила его принять участие в "Голосі країни". На сцене вокального шоу военный исполнил гимн столицы Украины "Києве мій". Тренеры Надя Дорофеева и Иван Клименко почувствовали, что такой мощный академический вокал должен быть именно в их команде, поэтому развернули свои кресла. Юрий Городецкий выбрал своей наставницей на проекте именно Надю.

Следующими на сцену проекта вышли украинец Владимир и полячка Зофия. Они в Польше основали свой дуэт и мечтают о большой сцене. Вокалисты решили, что "Голос країни-13" – это именно то, что им нужно. На сцене шоу дуэт исполнил трек польского певца Dawid Podsiadlo – Nie Ma Fal. Однако ни один из тренеров не нажал красную кнопку. Как объяснила Юлия Санина, они действительно хорошо пели, однако не хватило какого-то драйва. Хотя сам Владимир в разговоре с ведущими Екатериной Осадчей и Юрием Горбуновым с этим не согласился. Певец отметил, что они, вероятно, не те певцы, которых ищут тренеры.

Свои силы на сцене "Голосу країни" попробовал одессит Артем Крикин. Он в Одессе играет прямо на улицах, среди местных он достаточно популярный уличный музыкант. Также часто Артем публикует в соцсетях видео, где он поет. Как признался исполнитель, военные, которые слышали его пение, посоветовали ему принять участие в "Голосі країни", поэтому он прислушался к их совету. На сцене шоу Артем исполнил хит Kalush Orchestra – Stefania. Однако тренеры не развернули свои кресла.

Между прочим, наставник Иван Клименко поделился, что тоже в свое время зарабатывал деньги, выступая прямо на улицах. Продюсер это делал за границей, в Китае, и Украине.

После Артема на сцену вышла Дарья Минеева. Она является известной бэк-вокалисткой, за время своей карьеры сотрудничала со многими украинскими звездами. Однако во время войны Дарья переехала в Вену и поставила музыкальную карьеру на паузу. На "Голос країни" вокалистка пришла, чтобы наконец-то вернуться на сцену. Минеева исполнила трек Майли Сайрус – Flowers. Наставники были ошеломлены мощным голосом, а Юлия Санина узнала бэк-вокалистку. В конце концов Дарья выбрала команду именно Юлии.

Далее на сцену вышла Александра Лищук, родом из Мариуполя. Девушка поделилась печальной историей, как у нее связи с родными, которые были в оккупации, и как она обрадовалась, когда они смогли эвакуироваться. После пережитых событий, Александра написала песню "Місто Марії", которую и спела на "Голосі країни". Надя Дорофеева почувствовала, что хочет видеть Лищук в своей команде, поэтому единственная развернула кресло.

Следующим участником "Голосу країни-13" стал энергетик из Бучи Владимир Удовенко. На сцене он исполнил сложный трек группы The Hardkiss – "Прірва". Владимиру удалось покорить Юлию Санину и Артема Пивоварова. Они оба развернули свои кресла. Пивоваров понимал, что Удовенко пойдет в команду Юлии Саниной, однако все же поборолся за учасника. Он предложил исполнительнице спеть в дуэте с Владимиром, чтобы понять, как хорошо они будут сотрудничать. Наконец, вокалисты вместе чувственно и эмоционально исполнили трек "Прірва", Удовенко окончательно выбрал Санину.

Следующей на сцену вышла 17-летняя киевлянка Ольга Щербак. Девушка исполнила трек под названием "Люди". Красную кнопку нажали Иван Клименко и Надя Дорофеева. Ольга настолько была тронута, что не смогла сдержать слез и разрыдалась. В конце концов Дорофеева успокоила девушку и отметила, что она уже на пути к своей мечте. Тем временем Ольга Щербак выслушала наставников и пошла в команду Ивана Клименко.

Удивляла тренеров своим мощным голосом бэк-вокалистка Джамалы, певица Александра Макаровская. На сцене проекта она исполнила трек Гарри Стайлса – As It Was. Двое тренров – Артем Пивоваров и Юлия Санина – нажали красные кнопки. Однако наставник это сделал поздно. Александра попала в команду Юлии Саниной.

Покорить тренеров на "Голосі країни-13" попробовал колумбиец Янко Пеньяфорт вместе со своей группой. В частности, папа участника из Колумбии, а его мама – украинка. Музыкант обожает Украину и очень сильно поддерживает. В 14 лет Янко выучил украинский и начал петь народные песни. Даже коллектив музыканта поет на украинском. На шоу участники исполнили в вышиванках народную композицию "Несе Галя воду". К сожалению, тренеры не нажали красную кнопку.

Следующей на "Голос країни-13" вышла полицейская Юлия Ярошенко. Участница исполнила трек Владимира Ивасюка – "Пісня буде серед нас". Девушка сильно волновалась, у нее даже руки тряслись. К тому же Юлия говорила, что мало людей знают, что она вообще поет. Тренеры не нажали красной кнопки, хотя позже пожалели об этом. Сама Юлия отметила, что не расстроилась.

Последней в первом эпизоде на сцену вышла фольклористка Анастасия Чабан, которая является бэк-вокалисткой Kozak Siromaha. Девушка мультиинструменталистка и у нее уникальный голос. На сцене проекта исполнительница спела хит Нади Дорофеевой. Тренеры были ошеломлены вокальными способностями Анастасии. Почти с первых секунд все они нажали красную кнопку. Наконец, девушка выбрала тренера Ивана Клименко, с которым до этого уже имела опыт работы.

