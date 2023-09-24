"Голос країни-13": начинающая певица ошеломила мощным вокалом и развернула все кресла

Только что на телеканале "1+1 Украина" начался последний эпизод "слепых прослушиваний". Первой на сцену удивлять тренеров вышла начинающая певица из Нежина Изабелла Иващенко.

21-летняя участница проекта сейчас живет в Великобритании, куда она вынужденно уехала из-за полномасштабной войны. За границей Изабелла не хотела сидеть, сложа руки, и придумала способ, как прославлять Украину. Девушка вместе с другой певицей организовала дуэт, записала авторские песни и начала давать концерты.

Изабелла Иващенко / Фото: скриншот с видео

"Когда я переехала в Великобританию, я встретила музыканта со Львова Марию. Мы подумали, что мы можем сделать, как музыканты, в другой стране, чтобы помочь больше распространять информацию об Украине. Мы неделями не выходили из комнаты и создавали программу "Звук Украины" ", делали презентацию, писали песни на английском и украинском языках. У нас было уже около 30 концертов в маленьких селах и городках Британии", — поделилась участница.

На "Голосі країни" Изабелла исполнила трек британского певца Сэма Райдера – Spaceman. Тренеры были настолько ошеломлены мощным вокалом участницы, что все четыре нажали красную кнопку и начали уговаривать ее выбрать именно их команду.

Изабелла Иващенко и Артем Пивоваров / Фото: скриншот с видео

"Я в восторге от вас, я в восторге от вашей энергии. Вы говорите о том, что вы хотите стать артистом. Я знаю, что это такое – проходить нелегкий тернистый путь. Я сделал себя сам, я могу вам помочь в этом еще больше ", – сказал Артем Пивоваров.

Сама Изабелла призналась, что не ожидала, что все тренеры развернут свои кресла. Выслушав всех звездных наставников, участница пошла в команду Артема Пивоварова.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям на канале "1+1 Украина" в 21:00.

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