"Голос країни-13": Надя Дорофеева выхватила амбициозную участницу и первой закрыла команду

Попробовала покорить тренеров 29-летняя вокалистка Анна Денисова из Запорожья.

Сейчас она живет в Лондоне, но мечтает стать певицей и выступать на большой сцене. Анна пришла на "Голос країни", ведь убеждена, что проект ей в этом поможет. На сцене шоу участница исполнила хит Nelly Furtado – Say It Right.

"Моя цель – стать певицей, артисткой, и я верю, что "Голос" мне в этом поможет", — поделилась вокалистка.

Анна Денисова / Фото: скриншот с видео

Долгое время ни один из тренеров не нажимал красную кнопку. Однако Надя Дорофеева на последней секунде все же развернула кресло. Тренер отметила, что Анна выступала несовершенно, поэтому есть над чем поработать. Однако Дорофеева почувствовала, что именно Денисов должен быть в ее команде.

"Я буду откровенной с вами. Я до последнего, вы это видели, показывала вам, чтобы вы поднимали вокал, не боялись, дали еще больше подачи. Я очень хотела, чтобы вы собрались. Мне очень захотелось дать вам шанс в "Голосі країни". Вы мне очень нравитесь по стилю, вы особенная девушка. Я не жалею, что отдала вам свое последнее место", — отметила Дорофеева.

Анна Денисова / Фото: скриншот с видео

Наконец Анна Денисова закрыла команду Нади Дорофеевой. Больше тренер не может брать к себе участников.

Смотрите "Голос країни-13" на телеканале "1+1 Украина" по воскресеньям в 21:00.

Читайте также: