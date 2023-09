"Голос країни-13": неожиданное появление новой участницы шокировало тренеров и выступление известной певицы

Только что на телеканале "1+1 Украина" состоялся показ финального эпизода "слепых прослушиваний" вокального шоу "Голос країни-13".

За кулисами было немало участников, которые мечтали попасть на проект и побороться за победу. Многим удалось пройти в следующий этап. Более того, у тренера Ивана Клименко даже осталось свободное место. Однако на сцену неожиданно вышла участница, которая шокировала наставников своим появлением.

Первой боролась за место на проекте 21-летняя Изабелла Иващенко, которая ныне живет в Великобритании. Девушка попыталась покорить тренеров исполнением песни британского исполнителя Сэма Райдера – Spaceman. Неожиданно для участницы все четыре наставника нажали красную кнопку. Изабелла выслушала всех тренеров и сделала свой выбор в пользу Артема Пивоварова.

Следующей удивляла тренеров 24-летняя Даяна Оравец из Киева. Вокалистка исполнила на сцене трек Shumei и Златы Огневич – "Картина домальована". Участнице удалось развернуть два тренерских кресла. Первой красную кнопку нажала Надя Дорофеева, а вслед за ней – Иван Клименко. Свой выбор Даяна сделала в пользу тренера. Как символически отметила участница, именно в команде Нади Дорофеевой ее картина будет дорисована.

Третьим попытался побороться за место на проекте 27-летний Андрей Засек. Участник на сцене "Голосу країни" исполнил трек Leland Wayne под названием Creepin. Долгое время тренеры не нажимали на красную кнопку. Наконец, кресло развернул Иван Клименко, а помогла ему с этим Надя Дорофеева. Тренер отметила, что заметила, как ее коллега хочет видеть Андрея в своей команде, но колеблется. Так что Дорофеева помогла Клименко сделать выбор.

Далее покоряла сцену "Голосу країни-13" артистка оркестра ВСУ Светлана Чередниченко. 28-летняя вокалистка играла на баяне и дерзко исполняла хит певицы Русланы — "Знаю я". Звездные наставники услышали мощный голос Светланы и почувствовали ее энергию, так что с первой секунды все четверо нажали красную кнопку. Сама же участница выбрала команду Юлии Саниной.

Попробовала покорить тренеров и Екатерина Козлова. Вокалистка год назад стала победительницей конкурса красоты "Королева Польши". Девушка призналась, что одержать победу ей помогло именно то, что она пела украинскую народную песню. Тогда же Екатерина и поняла, что хочет быть певицей. На сцене "Голосу країни" вокалистка спела композицию американского певца Jesse McCartney — Bleeding Love. Кнопки нажали Артем Пивоваров и Надя Дорофеева. Однако тренер неожиданно поставил девушке ультиматум: если она не выберет его, это разобьет ему сердце. Наконец Екатерина сделала свой выбор в пользу Артема Пивоварова.

Следующей на сцену проекта вышла Екатерина Дигало. Участница продемонстрировала свои вокальные способности, исполнив трек Christopher Brenner под названием Komet. Свои кресла развернули Артем Пивоваров и Иван Клименко. Это впервые за время слепых прослушиваний, что только они нажали красную кнопку. Сама же Екатерина выбрала своим наставником на проекте Артема Пивоварова.

Далее побороться за участие в шоу вышла Татьяна Колин. Участница исполнила трек Руслана Ахрименко и Виталия Куровского – "Чекай". К сожалению, тренеры не развернули свои кресла. Наставники посоветовали Татьяне справиться с волнением, набраться уверенности и попробовать свои силы в следующем сезоне.

Покоряла тренеров 23-летняя Екатерина Стефанюк. Девушка по образованию оперная певица, но мечтает петь и в других жанрах. Участница удивляла тренеров исполнением песни Oliver Tree, которая называется Miss You. Красную кнопку нажали Иван Клименко и Надя Дорофеева. Именно они почувствовали невероятную энергию Екатерины. Кстати, вокалистка не только пела, но и устроила зажигательные танцы на сцене. Стефанюк выбрала своей наставницей на "Голосі країни" Надю Дорофееву. Как впоследствии стало известно, именно в ее команду мечтала попасть Екатерина.

Далее попыталась завоевать себе место на проекте Юлия Белей. В свое время она была достаточно известна, ведь была участницей группы Mirami, прославившейся песней "Сексуальна". Однако из коллектива Юлия ушла. Пока же певица мечтает снова попасть на большую сцену. На проекте участница спела польскую песню и развернула кресла Нади Дорофеевой и Ивана Клименко, в пользу которого и сделала выбор.

Далее на сцену проекта вышла 29-летняя Анна Денисова. Вокалистка спела хит Nelly Furtado – Say It Right. Анне только на последних секундах удалось развернуть кресло Нади Дорофеевой. Тренер отметила, что участнице еще нужно работать над своим голосом, кроме того, ей мешало волнение. Однако Наде понравился тембр Анны, поэтому она забрала ее в свою команду. Денисова стала 10-й и последней подопечной Дорофеевой.

Попробовала покорить тренеров руководительница отдела партнерств благотворительной организации United24 Юлия Соловей. Девушка исполнила композицию группы "Один в каное" – "Пообіцяй мені". К сожалению, ни один тренер не нажал красную кнопку.

Следующей на сцену "Голосу країни-13" вышла известная тиктокерша Елизавета Шафорост. У 18-летней вокалистки уникальный тембр голоса и она исполняет треки в стиле рок. На сцене Лиза не предала своему стилю и исполнила песню Марка Ронсона — Nothing Breaks Like a Heart. Три тренера нажали красную кнопку. Более того, Юлия Санина и Артем Пивоваров так упорно уговаривали выбрать именно их команду, что даже начали соревноваться в экстремальном вокале. Сама же участница сделала выбор в пользу Ивана Клименко.

Поборолся за место на проекте Андрей Жучковский. Участник на сцене "Голосу країни-13" исполнил песню Владислава Чижикова — "Гарно так". На последней минуте нажала красную кнопку Юлия Санина, а потом Иван Клименко. Тренер призналась, что выступление было несовершенно. Впрочем, она уверена, что поработает с голосом Андрея, и все будет здорово. Андрей сделал выбор в пользу Саниной.

Покоряла тренеров и 20-летняя Вероника Мартынюк. Девушка основала собственный хор, однако мечтает стать сольной певицей и верит, что именно "Голос країни-13" поможет ей в этом. Вероника демонстрировала вокальные способности, исполнив колядку "Роди, Боже, жито". Иван Клименко и Артем Пивоваров были ошеломлены уникальным народным голосом участницы, поэтому нажали красную кнопку. Девушка выбрала своим наставником Артема Пивоварова. Команда тренера полностью собрана.

Единственное место осталось у Ивана Клименко. Однако оказалось, что участники уже закончились. На сцену неожиданно вышла стейдж-директор "Голосу країни" Александра Погуляй. Тренеры были ошеломлены ее увидеть, ведь не ожидали, что Саша так хорошо поет. Наконец участнца исполнила Always remember us this way и попала в команду Ивана Клименко. На этом этап "слепых прослушиваний" феерически закончился.

