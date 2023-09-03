"Голос країни-13": первая участница сезона покорила мощным голосом сразу четырех тренеров

Только что начался новый сезон вокального шоу "Голос країни-13 ". Первой на сцену вышла Галина Печенижская, которая с самого начала полномасштабного вторжения живет в Германии.

Однако за границей женщина не хотела сидеть без работы. У Галины есть музыкальное образование, поэтому она решила создать собственный хор. Вокалистке это удалось сделать. О ней писали в местных газетах, а ее хор насчитывает 40 участников.

Галина Печенижская / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я пошла в церковь. Там меня познакомили с диаконом. Я ему рассказала, что у меня есть образование, очень хочу создать хор. Он очень удивился, но он дал согласие. Сейчас у нас уже более 40 человек. О нас писали в газете", — поделилась Галина.

Сейчас певица решила попробовать свои силы на сцене "Голосу країни-13". Она первой из участников нового сезона вышла на сцену и исполнила хит "Купала" от Jerry Heil, alyona alyona и Ela. Тренеры были просто ошеломлены мощным голом, так что все нажали красную кнопку. Судьи начали уговаривать Галину пойти именно в их команду. Однако вокалистка сделала свой выбор в пользу Юлии Саниной, и именно она первой развернула кресло.

Галина Печенижская / Фото: скриншот с видео

"Мы с вами поработаем! Моя первая участница! Как я счастлива! А я чувствовала, я нажала первой", — прокомментировала артистка.

Кстати, как призналась сама Галина, сначала она планировала идти к Артему Пивоварову, однако уже на сцене сердце подсказало, что ее тренером должна стать Юлия Санина.

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