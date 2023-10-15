"Голос країни-13": певица-фольклористка довела до мурашек исполнением песни о Бахмуте

Участница из команды Ивана Клименко, фольклористка Стася Чабан, снова удивила тренеров своим умением придавать свое звучание известным песням.

Девушка вышла на сцену вокального шоу последней в седьмом эпизоде. Стася стала соперницей в "кросс-батле" участника из команды Юлии Саниной Влада Шерифа.

Для этого эфира вместе со своим звездным тренером вокалистка выбрала очень сильную и эмоциональную композицию – песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла". В звучании девушка добавила фольклорное звучание местами, а также сама дописала еще один куплет к песне.

"Стася написала куплет от лица всех женщин, которые благодарны воинам, которые сейчас нас защищают. Я тебе очень благодарен, ты настоящая, ты будущее украинской музыки", — сказал Клименко о своей подопечной.

Зрителей в зале мощный кавер от Стаси также не оставил безразличными и довел до мурашек. Именно ей присутствующие отдали свои симпатии и голоса. С небольшим отрывом подопечная Клименко завоевала свое место в суперфинале "Голосу країни-13".

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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